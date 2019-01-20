【仔大18變】向網紅韓星取經　台毒男自我改造變靚仔　終識到女友

貪靚不是女性專利，近年「姿整」如韓星的男生亦愈來愈多。台灣一名男生近日公開自己的蛻變歷程，指自己曾是滿臉暗瘡、毫無自信的宅男，因有一次被班中最美的女生嫌棄樣貌，激發他決心要自我改造。男生向網紅和韓星學習打扮之道，加上努力節食與做運動，終於成為被人誤以為韓國男生，甚至形容為有「王子病」氣場的帥哥，更結識了女朋友；他勉勵曾被嘲笑的男生好好打理自己，「我們不醜只是欠缺打扮而已」。

現年19歲的台灣男生，於「Dcard」討論區撰文分享過去2年改變自我形象的心路歷程。（Dcard討論區圖片)

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現年19歲的男生於「Dcard」討論區撰文分享自我改造的心路歷程，他稱高中時代是個非常醜的人，「我的天啊那個嘴唇，那無神的眼睛，那個爛頭髮，那個宅男眼鏡，那骯髒黝黑的皮膚...」男生續稱當時就讀藝術班，其他男女同學都懂得悉心打扮，反而自己竟毫無自信，感覺是兩個世界的人。

樓主班上有一個特別漂亮的女生，很懂拍照和自我經營，可算是個小網紅。有一次該女生不小心掉了書包，樓主本着好心替她撿起來，但女生看見他的樣子，不但沒有感謝之意，更冷諷：「我自己會撿啦，你又不是XXX（就是班上比較帥的其中一個男生）。」男生聽後非常生氣又難過，而且變得更自卑，「真的好醜好沒自信，走出去遇到同年齡的人，尤其很帥的，很美的，我都不敢靠近」，事件卻激發他決心要徹底改變自我形象。

樓主續指，他在上大學前的暑假，留意不同網紅及韓國男生的打扮及拍照技巧，從中學習改善自己之道，並嘗試中分髮型、化妝、戴隱形眼鏡等，加上節食及健身，到開學時已判若兩人，其後更結識了女朋友。因樓主是單眼皮，他指曾有新同學因此誤以為他是韓國男生，而高中同學看見他的蛻變，更詫異的稱：「你終於從醜小鴨變天鵝了！」

男生在上大學前的暑假，留意不同網紅及韓國男生的打扮及拍照技巧，終於變得不一樣。（Dcard討論區圖片）

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樓主從17歲下定決心自我改造，過去2年不斷蛻變，他坦言明白自己仍有很大進步空間，但同時激勵其他自卑的網民：「我們不醜只是欠缺打扮而已，當你有那個時間自卑，不如把時間拿去學習看看怎麼把自己打理好，因為人真的要衣裝。」他又叫其他男生不要抗拒化妝，「別覺得化妝是女生專利，男生這樣是娘炮，時代在變，腦袋也要轉變一下啊！」

不少網民都大讚樓主的改造超成功，「差別真的很大」、「認真覺得你變了蠻多的，當然自信是佔最大的部分」、「這兩個人原來是同一個⋯」。亦有不少網民提供建議，「改變很好，但韓國這種的我真的不行」、「我覺得你如果矯正牙齒，整體會更好」，亦有網民認為改造不是不好，但千萬不要連自己的本質也被改變：「樣貌如何改變，但只要你身邊的人欣賞你的內在美，其實就不算是一個很醜的人啦」

（Dcard討論區）