【多圖】3歲超萌童裝網紅熱爆網絡　網民冧爆：睇完好想生女！

不少媽媽都希望生女兒，只要想到可以為她打扮換裝都會很興奮。最近內地親子KOL「藍小爸」因萌爆短片在網上爆紅，皆因他在抖音不時為3歲童裝模特兒「丸子」拍片，丸子舉手投足都非常可愛，而且表情十足，網民紛紛被她迷倒，不禁高呼：「現在是騙人生女兒，對吧？」

內地親子KOL「藍小爸」經常於抖音為3歲童裝模特兒「丸子」拍片，「丸子」舉手投足都非常可愛，冧爆網民。（「藍小爸」微博片段截圖）

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「藍小爸」常活躍於「抖音」及微博，現年29歲的他是一名童裝賣家，於是找來今年快3歲的「丸子」做模特兒，每季穿上最新童裝拍宣傳片。從他上載的製作花絮可見，拍攝過程絕不馬虎，首先「藍小爸」會襯好所有衣服及配飾，之後用專業相機及器材，捕捉「丸子」的萌爆動態。

「丸子」在各段短片中都展現不同風格，不論甜美風、帥氣風，還是文青風都難不倒她，她於片中亦會做不同動作，例如走路、轉身、玩耍等，加上燦爛笑容，迷倒一眾網民。「藍小爸」的抖音帳戶已有逾130萬粉絲，亦增加了其童裝網店的生意。網民紛紛力讚「丸子」非常上鏡，「別人家的女兒總是……」、「融化了多少直男的心？」、「請問有大人裝嗎？」、「很有明星的感覺！」

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其實「藍小爸」本身亦有一位與丸子年紀相近的女兒「糖糖」，但她較為少出鏡，不過「藍小爸」亦經常在微博分享寶貝女的生活點滴，處處流露他作為父親對「糖糖」無微不至的愛。

（微博）