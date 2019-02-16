【買餸走塑】收媽媽街市裸買減廢相　環保女生：每次慳5個膠袋

走塑是近年的熱門話題，走具、飲管已成為不少人的生活習慣，有人更提倡「裸買」，即自備容器或環保袋購物，減少使用塑膠包裝。不時分享環保貼士的Facebook專頁「大便妹，學環保。」（請加專頁link）的負責人大便妹近日發文「報喜」，稱終於感染媽媽「走塑買餸」，直言對媽媽能改變多年的習慣，踏出走塑一步覺得非常感動。她接受《香港01》訪問時稱，要長輩改變習慣不容易，但只要以身作則，加上不怕麻煩多加提點，他們亦可加入走塑行列。

不時在fb分享環保資訊及心得的大便妹，昨發文稱收到媽媽傳來的裸買相片，直言對媽媽能改變多年的習慣，踏出走塑一步覺得非常感動。（fb專頁「大便妹，學環保。」圖片）

大便妹昨發文稱收到媽媽傳來的裸買相片，直言對媽媽能改變多年的習慣，踏出走塑一步覺得非常感動。（受訪者提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

經常分享環保生活貼士的fb專頁「大便妹，學環保。」的負責人大便妹昨天發文，稱身在台灣的她收到媽媽從香港傳來街市「裸買」的照片，覺得非常感動，因為她再次行動了。相中可見，媽媽帶備了數個食物盒，購買了雞蛋、丸類、豆腐，甚至海鮮等食材，並以自備的環保袋起部分蔬菜，而放在食物盒及環保袋的食材均是完好無缺，看起來非常整潔。

大便妹說，雖然媽媽也許不懂幾個塑膠袋對地球有什麼影響，也許嘴邊還是掛着「女兒很煩回去深山住好了」，甚至覺得走塑買餸很麻煩，但她還是做了。大便妹表示，「還是有1000個不環保，但她值得因為這個改變被大大大大大稱讚」。她指出，自從媽媽開始走塑買餸，每次都至少可以節省5個膠袋，而環保袋及食物盒則方便清洗，能夠減少製造廢物。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯

身在台灣的大便妹收到媽媽從香港傳來街市「裸買」的照片，可見她以自備的食物盒及環保袋盛載了不同種類的食材。（受訪者提供）

大便妹指出，「要甩掉大半輩子的習慣不簡單，但總是會有個原因讓人改變的。」，而有些改變會發生「因為你一如以往的堅持做一件事，做到別人終於願意跟隨你的腳步」，不過要令長輩改變習慣不容易，必須不怕麻煩，時常提點，並且要以身作則，成為他們的「榜樣」，「有機會就說一下為什麼要這樣做，灌輸環保的訊息給他們，你做得很認真，不是三分鐘熱度，他們是感受到的，慢慢他們會改變，會接受」。

她說，選擇過走塑生活必定會遇到被質疑的時候，「一定會有一堆人說瘋子，很麻煩」，但她認為要處理垃圾其實更麻煩，一切在於心態，心態改變，行為就能改變，「要把地球當成自己的家來看待，沒有人會任意浪費破壞自己家裏的東西，也沒有人會把垃圾丟到家裏到處都是」。

大便妹建議，大家也可從最簡單的習慣開始，慢慢養成走塑習慣。（受訪者提供）

她又稱，要讓年過五旬的媽媽培養出走塑買餸習慣並非一時便做到，單是向媽媽灌輸裸買概念已花了約一星期。起初媽媽也會忘記預備容器，或不明白走塑背後的原因，她遂陪同媽媽到街市，親身體驗裸買，「陪伴她一起做，讓她體驗其實沒有想像中的麻煩跟不方便，先是我示範一次怎麼講怎麼買，然後就換她，好像是小時候她帶我去菜市場學買菜一樣，然後是角色交換。同行很重要」。

大便妹強調，要令長輩改變習慣不容易，必須不怕麻煩，時常提點，並且要以身作則。（fb專頁「大便妹，學環保。」圖片）

她建議，大家可從最簡單的習慣開始，慢慢養成走塑習慣，「可以先帶自己的水瓶、餐具、食物盒出門，每天我們會吃三餐，如果一直都外賣，帶上自己的東西可以省下很多一次性垃圾」。

談及裸買心得，大便妹建議可盡量到傳統街市，避免購買預先包裝的食材，「把要買的東西裝在自己的容器，說一聲不要膠袋」，並要有計劃地購買，「想好要買什麼，帶合適的袋子和盒子去」。

（fb專頁「大便妹，學環保。」）