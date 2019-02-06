【生活智慧王】幫貓咪剪指甲　台媽製「開口面罩」被讚實用又環保

要幫主子剪指甲，絕對是貓奴們人生一大痛苦，皆因一剪下去，身上就多了好幾道咬痕。不過有台灣網民分享其母親自家製的最強裝備，只見貓咪戴上特製「口罩」後，貼貼服服地伸出手來剪指甲，引來網民大讚「太有才」、「小孩都是敗在媽媽手下」，不少貓奴都稱已學起來了。

有網民分享圖片，大讚「天才如我媽」，皆因其母親自製了貓咪口罩幫主子剪指甲。（fb「爆廢公社」截圖）

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台灣一名網民昨日（3日）在facebook群組「爆廢公社」分享圖片，大讚「天才如我媽」，皆因其母親自製了貓咪口罩幫主子剪指甲。從照片可見，貓咪戴着一個由膠樽上半部分製成的「開口面罩」，被抱在膝頭上乖乖伸出手來剪指甲，媽媽不用被咬傷，不過貓咪則一副厭世臉，非常爆笑。樓主其後亦有分享製作方法，就只是簡單地將膠樽連開蓋部分剪下來，在上面挖兩個洞穿橡皮筋即可。

圖片引起網上熱議，不足一天已有近2萬個讚好及超過1000個留言。有網民大讚樓主媽媽是「生活智慧王」、「薑還是老的辣」，又指自製面罩能兼顧透明和透氣，「超聰明又環保」，已紛紛記下學起來。有其他網民則分享家中的獨門秘技，如將貓咪放進洗衣袋內，只開一個小洞讓牠伸出小手來，亦可「安全」地完成剪指甲工作。

（fb群組「爆廢公社」）