【好療癒】網民分享超整齊雪櫃收納法引共鳴　「家人都有強迫症」

雪櫃收納法是一門學問，存放得好既可省空間，煮食時拿出食材亦更方便。有台灣網民在facebook分享指，家人都有「強迫症」，每次買完餸都會將雞、魚、牛等分類好，再一份份包好放入雪櫃，「我的家人很會包」。許多人看到照片後大呼「好療癒」，更引出一大班「同好」，分享自己整齊的雪櫃。

有網民分享自己家裏的雪櫃，指家人都有強迫症，要將食材分類包好。（fb群組「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物

人人的興趣都不同，有些人就喜歡收拾雪櫃。日前一名台灣網民在fb群組「爆怨公社」分享，說家人有強迫症，家人每次買雞、魚、牛、蝦等肉類都要把它們包的很整齊再放進冰箱冷凍」。從上載的照片可見，各類食物都被分成一樣份量，再用透明袋包好，壓到扁平叠起放入雪櫃，食材雖然放滿一櫃，但卻分得非常整齊。他笑言家人每次包食材都很費神，「包完這些精神值也變零了」。

有網民分享自己家裏的雪櫃，指家人都有強迫症，要將食材分類包好。（fb群組「爆怨公社」圖片）

+ 5 + 4 + 3

食材整齊擺放，令一班網民大呼療癒，「看完好舒服」、「難得遇到跟我一樣有病的！包好還要拿標籤寫日期跟種類貼上去！尤其是水餃一定要擺同方向！」更引出了一班「強迫症患者」分享自己的雪櫃。網民意見認為，這樣收拾雪櫃有三大原因，第一是每餐份量用保鮮紙等包好，「這樣包剛好一餐一包，不怕退了又冰」，可避免將食物又折又包及食剩放回雪櫃，令雪櫃不會有異味。第二，按類分好食材，正式做菜時就更方便快捷，不少職業廚房都會這樣做，「這樣要煮東西時，材料非常好找，會不會是因為您沒有負責煮的關係」。

而第三點就是空間問題，因為地方小很難放大雪櫃，包好自然可以減省空間，放更多食材，「一定要包的整整齊齊的，但因為我家冰箱超級小，不分裝真的冰不了什麼東西」。但有留言指這種分類法並不環保，建議大家改用小型保鮮盒方便循環再用。

+ 3 + 2

不過，雪櫃猶如「亂葬崗」的網民仍有不少，「我家是打開冰箱東西直接掉出來」，又有人指媽媽東西亂放，「我都看不到我媽冰箱的盡頭」。

（facebook群組「爆怨公社」）