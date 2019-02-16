24歲台男戀上75歲英國伯伯　無懼眼光今回台辦婚宴：怕他有天離開

台灣24歲男子趙守泉與75歲英國人安迪（Andrew Goodier，別稱Andy）在2016年，譜出一段跨越性別、年齡及國籍的愛情，決定相守一輩子的他們，終在今天（16日）於台灣苗栗市舉辦婚宴，無懼世俗目光的他們，為彼此許下至死不渝的承諾。趙守泉接受媒體訪問暖心地表示，怕Andy有一天離開自己，目前要珍惜每一刻，把握兩人在一起的時光。

台灣24歲男子趙守泉與75歲英國人安迪在2016年，譜出一段跨越性別、年齡及國籍的愛情。（Katy Tseng攝，fb專頁「許常德的地下手記」授權圖片）

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趙守泉自高中時就發現自己是男同志，但與安迪的忘年戀邂逅，則要數到3年前。就讀大學2年級的趙守泉2016年第一次到英國旅遊，卻遭當時的同性伴侶爽約，正因如此，卻意外認識到住在萊斯特（Leicester）的安迪。

75歲的安迪比趙守泉年長51歲，本來任職機械工程師，後來便退休了。2人在英國經歷了一個月的朝夕相處，產生微妙的感情。後來趙守泉回台，依舊與安迪透過網上聯絡。直到同年8月，安迪來台灣旅遊時，趙守泉終鼓起勇氣表白，開始了一段艱辛但亦充滿幸福的戀愛。

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其後 2人於趙守泉每年的學校寒暑假，飛往英國或台灣見面。趙守泉更於第二年向安迪求婚，為適應婚姻生活，趙守泉於去年大學四年級申請當交換生到布拉格半年，方便近地相處，而考慮到Andy年事已高，決定婚後於英國生活。

談理想當然容易，要逐步實踐卻困難重重。英國雖接納同性婚姻，但對此有嚴格限制，存款或年薪需至少有18,600英鎊（約188,249港元）以上。對於已退休的安迪及剛大學畢業的趙守泉來說其實很大負擔，所以他們最後決定，先於台灣苗栗火車站旁的「苗栗鐵道文物展示館」舉辦婚禮，之後再找時間到倫敦註冊結婚。

趙守泉於單親家庭中長大，出身於苗栗大家族，由戀情公開，直至現時結婚仍有家族成員反對。但他父親始終如一地支持兒子，「反正我有4個兒子，你不能傳宗接代沒關係」，更作出鼓勵：「日子是你們自己在過，不用管別人怎麼想！」而趙守泉亦稱：「對於家人的祝福，我們不必急，我們相信明天以後會有！」

台灣知名填詞人許常德與趙守泉相識多年，許常德最近亦於facebook分享趙守泉與安迪的愛情故事。他更為2人寫歌送上祝福，並用他們交往的過程畫面製成mv，將於2月底前發布。

許常德接受媒體訪問指出，今次婚禮沒有大排筵席，宴會上只有趙守泉及安迪的家人前來參與，「最重要的是不打擾鄰居家人，用最安靜的方式祝福，體諒有些人還無法接受，輕輕輕輕地，讓婚禮的這一天簡單美好。」

（聯合新聞網、台灣蘋果新聞）