【有片】稱「叫她跪不聽」　台漢狂毆八旬婆婆2分鐘　打到斷腳骨

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台南市一名80歲老阿嬤上午在仁德區成功里活動中心內坐著休息時，一名男子突然持報夾猛打，警方獲報到場逮捕男子，調閱監視器發現，阿嬤至少被打約2分鐘打到頭部皮開流血、腿部骨折住院治療；

警方調查，打人的56歲伊姓男子住東區和被害人余姓阿嬤不認識，自稱打人「沒有原因」，還說「叫她跪下，她不聽，就打」。警方表示，目前還不清楚事發原因，下午將先依傷害罪嫌移送檢方偵辦。

閉路電視拍到的事發經過（點圖瀏覽）↓↓↓

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警方調閱監視器畫面，只見余姓阿嬤被伊男攻擊後，起身閃躲，但伊男卻絲毫沒有想停手，還持續打到余姓阿嬤腿軟跪地，行徑相當惡劣，連警方看到畫面都氣憤不已。

員警說，伊姓男子從東區交界處一路散步到成功里活動中心，見老婦人就出手毆打，被逮回派出所後不時自稱是美國人，要教訓你們這些中國人，感覺情緒精神狀態不穩定。

成功里長鄭晴而在LINE群組貼文表示「今天早上8點左右，里民沈媽媽遭受到長東街居民拿夾報歐打，致頭部縫6針、腳骨斷裂、全身瘀青，到醫院了解後知道，兩人互不認識而且並無交談，這名男子在打人的時候還要求老阿嬤跪下，並用腳踹她導致腳骨斷裂，打完之後，說「剛才發生什麼事情他都不知道。」提醒里民留意安全。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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