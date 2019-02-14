台電單車亡命逆向飛馳1.5小時　8警車攔截仍硬衝　疑癲癇發作

台灣43歲黃姓男子昨晚（13日）騎電單車車從國道3號南向240公里處（竹山交流道）逆向往北行駛，在內側車道飆40多公里，國道警察第七大隊據報，出動8輛巡邏車，分3個攔截點攔截，但他還是硬衝而過，歷經1個半小時，最後在下午6時28分在180公里南向，他見警方設置攔檢點，自行擦撞內側護欄後停車，他因手部受傷被警方轉送沙鹿光田醫院，救護人員初步檢傷為癲癇發作。

電單車逆向飛馳直衝向警方一刻（點圖瀏覽）↓↓↓

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黃姓騎士逆向騎內側車道驚險畫面 ，被行經的汽車駕駛拍下這段驚險過程，後來又看到有警車在後追捕，他覺得很危險，他將影片PO網後，很多網友擔心騎士的安全，也有網友說，騎士不要命，警察不應追捕，反而更危險。

國道第七大隊快官分隊長黃昱維說，警方是在今天下午5時許接獲通報，指國道三號南向240公里處（竹山交流道），有電單車騎士逆向往北行駛，立即調派8輛巡邏車前往攔截處理，共設置三處攔截點攔截，第一次配合拖吊車攔查不停，隨後全線封閉並擺設安全錐進行第二次攔查仍然不停，並衝撞交通錐持續逆向往北，最後在南向進行全線管制做第三次攔停，在6時28分於南向180公里處攔獲。

黃昱維說，經查這名43歲的黃姓騎士在攔檢過程造成手部受傷，經救護車轉送沙鹿光田醫院就醫，現場救護人員初步檢傷為癲癇發作。警方除依違反道路交通管理處罰條例裁罰外，也研議是否依公共危險罪嫌究辦。

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