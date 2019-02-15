台逆子狂斬74歲母親37刀全見骨　再斬首掟落樓　控方求判最重刑罰

台灣桃園33歲梁姓男子去年10月17日傍晚和74歲母親爭吵後，砍下母親頭顱從12樓住處丟到1樓，鄰居聽到慘叫聲後不久發現社區中庭有顆頭顱，事發後梁遭逮捕收押，桃園地檢署今天（15日）依殺害直系尊親屬罪嫌起訴、以他泯滅人性，向法院求處最嚴重之刑。

檢方調查，梁姓男子的父親已過世，他和母親同住；去年10月17日晚間，梁家傳出母子激烈吵架聲，隨後聽到慘叫聲，沒多久有「東西」從屋裡丟出來掉到一樓，在社區樓下活動的住戶上前仔細看，赫見是人頭，嚇得趕緊要保安報警。

警方獲報在現場找到已破裂的頭顱，循線追到12樓梁家，當時梁男情緒激動、拒絕開門，警方請消防人員協助破門，進屋後使用大量辣椒水才將他制伏，先送衛福部桃園醫院，送醫時他還不斷喊著「砍死她」，警方也在住處房內找到死者軀體，除被斷頭外，身上還有多處刀傷，梁男自己的左小腿也有撕裂傷，警方也找到開山刀凶器，檢方相驗，確認梁母被砍了37刀，且刀刀見骨，顯見下手凶殘。

檢方偵辦時，確認梁無精思覺失調病史，對為何弒母供稱「全忘了」，後來承認「不知道為了什麼事殺母親」，檢方認定他殺害直系親屬據明確，將他起訴。

台灣桃園市梁姓男子涉嫌弒母，砍下頭顱往樓下丟，被檢察官依殺害直系尊親屬罪嫌起訴。（警方提供）

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