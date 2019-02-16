【大爺咁款】日本貓托臉瞓梳化超梳乎　網民笑言：明明係人嚟！

各位貓奴有否留意主子永遠懂得展示斯文優雅的一面？有日本女網民近日於Twitter上載相片，表示家中主子喜愛攤在梳化上，並以大爺的姿態用手托臉，超悠閒但亦不失霸氣。大批網民紛紛留言表示驚奇，更與樓主分享自己主子的趣怪一面，直呼「好可愛」、「同人有咩分別」。

有日本女網民近日於Twitter上載相片，表示家中主子喜愛攤在梳化上，並以大爺的姿態用手托臉，超有霸氣。（「mpvql」Twitter圖片）

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該隻霸氣貓名叫「Kurosuke」（くろすけ），牠的奴才不時會在Twitter及Instagram上載主子的日常生活照。Kurosuke平常喜愛流連在梳化與奴才同坐，今次更被奴才發現牠模仿人類，用手托着臉並優雅地平臥在梳化上，身體部份拉長靠在梳化邊，擺出超級模特兒曬長腿一樣的甫士。牠又用尖銳的眼神直瞪奴才，彷彿在命令她拿貓糧罐頭餵食，非常爆笑。

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照片一出即吸引大批網民留言，大讚主子超可愛，又紛紛分享家中主子平常懶洋洋的一面，令帖文隨即變成「貓奴集中地」。

有插畫師更一時興起為Kurosuke畫畫，呈現當時牠裝作霸氣大爺的一刻，有網民笑言牠非常有貴氣：「主子果然是主子」、「奴才記得要買更多罐頭進貢。」

（Twitter）