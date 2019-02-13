襪子經常離奇失蹤　紐西蘭女子設陷阱捉偷襪賊　小偷竟然係隻貓？

大家可能都會發覺，一直穿着的襪子不時會離奇失蹤，或是只剩一隻，如果你有飼養寵物，「小偷」很可能是牠們！新西蘭一名女子早前發現家中的襪子常常不知所蹤，與鄰居傾談時才得知對方亦遇到同樣情況，於是決定設下陷阱及攝錄機捉拿「偷襪賊」。 沒想到計劃一試便成功，「犯人」竟是鄰家的一隻花貓，女子哭笑不得，只好將贓物「一字排開」拍照，與網民分享，並請教「拯救襪子的有效計畫」。

居於新西蘭的哥斯蘭發現家中的襪子經常失蹤，想到在襪內留下字條，以捉拿偷襪賊。（fb「Kim Crosland」圖片）

她沒想到不足24小時已接獲回覆，原來偷襪賊竟是鄰居飼養的花貓比利。（fb「Kim Crosland」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

居於新西蘭奧克蘭懷塔克雷區（Waitakere）的哥斯蘭（Kim Crosland）發現家中的襪子經常失蹤，只剩下「單丁」一隻，起初她以為是洗衣服時不小心弄丟，「我們只認為襪子在洗衣過程中丟失或放錯了位置」。不料有次與鄰居傾談時聊到相關問題，他們才發現事件並非巧合，「有個鄰居提到他們的襪子不見了，我們都立即笑了」。

哥斯蘭發現，襪子常常在一夜之間「消失」，有時連放在鞋子內的襪子也會遺失，於是她決定要捉拿「偷襪賊」，「我們想要回那些襪子，應該有數百隻了」。哥斯蘭於是在家中的一隻襪內留下字條，寫着「如果撿到襪子，請致電這個電話」，期望能成為線索。

鄰居之後告訴哥斯蘭，他們早就發現比利會偷竊其他人的襪子，只是不知道如何聯絡「襪主」。（fb「Kim Crosland」圖片）

沒想到不足24小時，哥斯蘭便收到回覆，有人向她發送訊息，稱已撿到襪子。她後來才發現，聯絡她的竟是隔壁的鄰居，而「偷襪賊」則是鄰居飼養的花貓比利（Billy）！鄰居之後告訴哥斯蘭，他們早就發現比利會偷竊其他人的襪子，但因他們不知道如何聯絡「襪主」，只好將襪子掛在牆上，期望有人會認領。

比利偷襪過程逐格睇！

+ 3 + 2

為了「保護」襪子，哥斯蘭以魚絲將襪子及空鋁罐綁起，又試過將襪子和鞋綁在一起，令牠失手而回。（fb「Kim Crosland」圖片）

哥斯蘭得知真相後忽發奇想，與網民分享事件，同時向小偷「宣戰」，稱要拍下牠的偷竊過程，於是她在家中設下「防偷襪陷阱」，以魚絲將襪子及空鋁罐綁起，當比利「出手」時，鋁罐發出的聲音便會嚇走牠。她又試過將襪子和鞋綁在一起，令比利難以叼走，最終成功「保住」襪子。

哥斯蘭事後將片段上載至網上，並笑稱「比利再也偷不到襪子了！歡迎大家提供其他的方法保住我的襪子，只要不傷害貓咪就可」。網民看過片段都大呼可愛，笑指「牠應該把襪子當成禮物送給貓奴了」，「你的腳有甚麼吸引？為何牠總愛偷你的襪」，「這個小偷要抱緊處理」。

（fb「Kim Crosland」）