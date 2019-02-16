女狗主FaceTime中途睡着　「單身狗」用哀怨眼神與主人男友聊天

情人節雖然已經過去，但期間放出的閃光彈仍令一班「單身狗」傷痕累累，而美國一隻真單身的狗，則選擇亂入情侶之間！一名男子日前分享自己用FaceTime時的奇遇，事源他一晚和女友聊天，未料對方中途睡着，而她養的芝娃娃「Leo」此時卻亂入霸佔鏡頭，用哀怨而妒忌的眼神看着男子。一人一狗透過電話「互訴心聲」片段在網上爆紅，男子更形容「我們進行了深入而有意義的對話」，看來雙方感情已昇華。

美國有男網民發現女友FaceTime中途睡着，她的狗狗代主人上鏡。（「Sam 」Twitter圖片）

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美國男網民斯坦（Sam Stine）日前和女友比絲吉 （Brookelyn Bilski）用FaceTime聊天，而女友養的芝娃娃Leo亦在床邊陪伴。然而，斯坦聊到一半發現女友沒了聲音，又聽到呼氣聲，於是估計對方睡着了。數分鐘後，斯坦指「我見到Leo走到電話旁，直視我的眼睛」，然後兩者「你眼望我眼」。

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斯坦將畫面截圖分享至Twitter，照片中的Leo有一雙水汪汪的眼睛，用哀怨眼神望着斯坦，似乎是怪責對方「搶走媽媽」。斯坦後來接受外媒訪問時指，「我們進行了深刻而有意義的對話，對彼此了解更多了」。

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許多網民都大讚Leo相當可愛，又笑道「單身就算了，還要陪別人男友聊天，太殘忍了」。照片上載一星期多已有逾10萬次分享及36萬個讚好。而原來Leo不是唯一會用FaceTime的小狗，帖文引來許多網民都紛紛上載自家小狗在視像通話時的「亂入畫面」，非常有趣。

（綜合）