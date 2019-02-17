台男借生日助貧困兒童　fb呼籲「1讚好捐1蚊」　共捐出2.4萬港元

「助人為快樂之本」，有台灣網民最近生日，並於facebook發文表示決定捐款幫助當地一班貧苦無依的小朋友。他續解釋，網民的1個讚好代表1台幣，只要集合網民的力量，越多人讚好就會捐越多錢。截止2月3日凌晨12時，樓主共獲4.6萬位網民讚好，加上他個人捐款，共捐出9.6萬台幣（約2.44萬港元）。大批網民留言祝樓主生日快樂外，更大讚他成功做出如此有意義的小創舉。

有台灣網民最近生日，並於facebook發文表示決定捐款幫助台南一班貧苦無依的小朋友。（fb群組「爆廢公社」圖片）

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該陳姓男網民於2月2日生日，他在1日於fb群組「爆廢公社」撰文，表示希望集合網民力量，由發帖一刻開始計算讚好數目，1個讚好代表1台幣，直至3日當晚凌晨12點前。他說只要網民讚好帖文，他就會兌現承諾，作出同樣數目的捐款，以助當地的貧困家庭及小朋友，讓他們過一個開心的新年。

樓主續指，他已預先捐款6.66萬台幣（約1.69萬港元），希望網民的讚好數量能超越此捐款金額。最終到截止時間，樓主的帖文總共獲4.6萬位網民支持，他更為每位網民的讚好加碼至2元，讓捐款總金額就去到9.2萬台幣（約2.34萬港元）。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物

不過樓主當晚計錯數，把本來總金額9.2萬台幣算成了9.6萬台幣（約2.44萬港元），即使如此，樓也決定將錯就錯，因此最終捐出共9.6萬台幣至「台東基督教阿尼色弗兒童之家」，並把收據照放上fb作憑證，獲不少網民讚好。

網民大讚樓主是個充滿愛心的人，「施比受更有福，感謝你的付出」、「替孩子們謝謝你」、「好心有好報喔」。有網民更稱：「說到做到真男子！」亦有人表示：「很久也沒見過如此有意義的善舉了。」

（fb群組「爆廢公社」）