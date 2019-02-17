美年輕夫婦不願生育　奶奶防家族絕後篤穿condom「搞出人命」

「為咗抱孫，老友記可以去到幾盡？」美國一名女網民指與丈夫有共識不會生兒育女，但奶奶為了防止家族血脈斷絕，竟多次偷偷篤穿兩人的安全套，終有一次失手「斷正」，奶奶為了避開女網民竟然駕車速逃，更險輾到樓主腳部。奶奶事後仍不知悔改強調為家族着想，雖然奸計被揭穿，但一切為時已晚，女網民證實已經懷孕，與丈夫商量後自己傾向產嬰，同時報警備案，暫時未向奶奶透露懷孕消息，但在網上揚言即使生下小朋友，都會禁止嫲孫見面。

美國一名女網民指與丈夫有共識不會生育，但奶奶防止家族血脈斷絕，於是長期偷偷篤穿兩人的安全套。（GettyImages/視覺中國）

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約兩周前，美國一名女網民在「reddit討論區」發出帖文指，結婚後與丈夫搬出去住，奶奶則不時到訪，由於夫婦都享受二人世界，所以沒有生兒育女的計劃，去年聖誕節期間，兩人將決定通知奶奶，但對方隨即歇斯底里，更擔心「家族血脈自此會斷絕」，頓時失去節日歡樂氣氛。

至本月初，樓主外出工作期間，奶奶則駕車到訪為兒子準備晚餐，其間聲稱買漏其中一項材料，叫兒子駕車出去購買，樓主丈夫不虞有詐出去，全屋只有奶奶一人，隨後樓主放工返家，見到丈夫車輛不知所終，覺得有異，打算返回房間換衫時，卻發現奶奶正在房內篤穿他們的安全套，即使失手「斷正」，奶奶仍喃喃狡辯「這樣做是救回家族」，不等樓主回應，就立即逃走，雖然雙方年紀差一截，但奶奶仍然成功避開樓主追截，飛快地上車駕駛離開，險輾樓主腳部。

樓主事後通知丈夫，經了解後相信老爺不知情，奶奶是獨自犯案，更很大機會並非首次，除了禁止她日後到訪及電話聯絡外，更預約醫生驗孕，樓主為此失眠4日，在網上交代事件抒發感受，形容「我不會原諒她…想不到電視劇或電影才會發生的情節，竟然發生在我身上」。樓主亦從facebook朋友名單中剔除奶奶，禁止她再接觸自己，帖文引起不少網民同情及討論，紛紛留言支持樓主。

樓主證實懷孕，與丈夫商量後自己傾向產嬰，同時報警備案，暫時未向奶奶透露懷孕消息，但在網上揚言即使生下小朋友，都會禁止嫲孫見面。（GettyImages/視覺中國）

一段時間後，樓主在另一個帖文中向網民表示她已經證實懷孕，坦言迷茫落淚，不知如何是好，更不知如何向親友交代，令人關注她會誕下嬰兒還是墮胎，網民留言討論之餘，亦關心樓主身心狀況。

兩日前，樓主再發出帖文交代最新發展，指與丈夫商量後，自己傾向產嬰，但仍然覺得「因為其他人的干預而懷孕，我覺得很嘔心」、「一旦誕下嬰兒，會禁止奶奶接觸小朋友」，至於奶奶方面，當日奸計敗露被禁來往，她仍死心不息，連續7日瘋狂致電兒子及家嫂，但都不得要領。樓主丈夫今次主動出擊，沒有透露妻子懷孕消息，同時面對面向母親大興問罪之師，揚言日後母親再騷擾他們，雙方將會斷絕來往，但對方擺明沒有悔意，「如果家嫂懷孕，是拯救整個家族，你們會多謝我」、「假如家嫂真的懷孕，我最好是第一個知，否則我會鬧上法庭，爭取嫲嫲應有的權利」。

樓主和丈夫決定報警備案，將被奶奶篤穿的安全套作為物證，但奶奶此時詐傻扮懵，沒有留下任何蛛絲馬跡，令他們無法向警方提供更有效的證據。他們只能更換寓所門鎖及安裝閉路電視，亦不排除向律師求助，防止再被奶奶騷擾。

（reddit討論區）