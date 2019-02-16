【帽事嘅】與前女友發生關係　台男：女方現男友是否戴綠帽？

現代男女關係複雜多變，連自己做第三者，都要問是否「派帽」？台灣一名男生日前在網上發帖求教，稱自己與前女友發生關係，詢問女方的現任男友是否「帽已戴」？網民紛紛留言反問難道他戴的是安全帽、鴨舌帽、草帽或是浴帽？更有人聲稱看錯帖文，以為樓主與前女友的現任男友發生關係，令「綠光乍現」的帖文變成妙問妙答，爆笑連連。

現代男女關係複雜多變，「派帽」已經並非罕見。（GettyImages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台灣男生投稿至facebook專頁「靠北女友」，只有短短的一句：「請問前女友有男朋友但是我和他發生關係了她男朋友算戴綠帽嗎？」雖然沒有標點符號分隔，而且應將「他」寫成「她」，但相信樓主指前女友已有新歡，不過仍與樓主發生關係，樓主詢問「她男朋友算戴綠帽嗎？」

帖文引起網民熱議，網民直指樓主是「明知故問」，明明是「帽已派」，但仍裝作無知，紛紛指「不然戴安全帽喔」、「廢話，否則是戴草帽嗎？」、「不然戴浴帽？」、「不然是安全帽嗎 還是毛帽？」、「不然是鴨舌帽嗎」，寫出各式各樣帽子去反諷樓主。有人則選擇直接抽擊，反問「如果你的現任女友跟前男友發生關係，你算戴綠帽嗎？白癡問題」。

更有人稱看錯帖文，留言指「我以為你X了她男朋友」、「你幹嘛跟前女友的男朋友發生關係？報復心態也未免太重了」。

（fb專頁「靠北女友」）

有網民曾將《海賊王》中路飛的草帽惡搞成綠色，變成綠帽，自此成為網民回應「帽事嘅」事件常用圖片。（網上圖片）