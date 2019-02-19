11周大北極熊bb首現身柏林動物園　天然呆、毛茸茸外型爆可愛！

全球暖化令北極熊面對瀕危狀況，不過德國柏林一動物園就傳來好消息，於去年12月成功有北極熊媽媽誕下寶寶，近日終公開真面貌。動物園的獸醫稱寶寶現時11周大，非常健康，而經檢查後證實是雌性。牠毛茸茸的外型，加上天然呆的樣子令不少網民目不轉睛，高呼超可愛！

德國柏林一動物園在12月成功有北極熊媽媽誕下寶寶，近日終公開與大家見面。（「Tierpark Berlin」YouTube片段截圖）

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柏林一動物園（Tierpark Berlin）的北極熊媽媽湯吉（Tonja），於上年12月1日成功誕下寶寶，直至現時仍未改名。園方曾於YouTube上載影片公開湯吉與寶寶互動的片段，可見湯吉疼惜自己的女兒，而寶寶不時發出叫聲，非常可愛。

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近日總監安德烈亞斯（Andreas Knieriem）親自負責為寶寶進行首次全面檢查及注射疫苗。安德烈亞斯稱，現時寶寶11周大，證實是雌性，重8.5磅，高61厘米。他亦指出，年紀小小的牠擁有響亮的叫聲及頗銳利的爪，是隻非常健康的北極熊。

雖然如此，安德烈亞斯稱其實湯吉在數個月前先後經歷2次子女死亡，因為北極熊寶寶的死亡率普遍較高，所以園方人員特意把2母女放置於安靜而無壓力的地方去休息，並讓湯吉好好照顧女兒。安德烈亞斯與一班負責人員在為寶寶進行檢查前，遂先用食物引誘湯吉，以成功令牠暫時放開寶寶，這才是湯吉第一次離開寶寶。

（每日郵報）