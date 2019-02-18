上班首日即收花　美國男開心狂自拍　同事4個月後才告知烏龍真相

打工仔返新工總會又期待又緊張，怕適應不了新環境。美國一名在廣告公司上班的打工仔喬恩（Jon Caña）近日分享，自己在上班首日就收到花束，以為新公司如此窩心地歡迎新同事，於是立即興奮自拍放上Twitter，不過多個月後，同事竟告知烏龍真相，指花束其實不是為他而準備，「但見你影得咁開心唔好意思講出口」，令他非常尷尬。 當他再度於Twitter澄清事件時竟一夜爆紅，更間接為他「跑夠數」，因為他指「公司其中一個目標就是要求員工創造熱話，於是我把我的帖文當報告了」。事件笑翻不少網民，但亦有網民錯重點大讚他靚仔，「如果我是花店會邀他當模特兒」。

喬恩於去年10月加入三藩市一間廣告公司擔任數位行銷職員，上班第一天便看見自己桌上擺着一束花，他就很開心地以為這是同事們替他準備的迎新禮物。（JonQuiQui Twitter截圖）

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喬恩於去年10月加入三藩市一間廣告公司擔任數位行銷職員，上班第一天便看見自己桌上擺着一束花，他就很開心地以為這是同事們替他準備的迎新禮物，並拿起花束自拍，還把照片分享到Twitter上。

不過直到本月初，喬恩的經理才在一個派對上告訴他，當時的花束其實不是為他而準備的，他感到非常尷尬又好笑，於是在Twitter更新來龍去脈：「那時的花不是給我的，而是給一位快要放產假的同事，只是剛好誤放在我桌上，而同事見我拿着它到處自拍，就不好意思開口告訴我。」

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喬恩再度被「抽水」，被改了花名叫「Flower Boy（花男孩）」，而且更收到早前懷孕的同事送來新一束花。（JonQuiQui Twitter截圖）

帖文隨即在Twitter上爆紅，吸引超過26萬個讚好及被轉發5.2萬次，不少網民被突如其來的轉折笑翻，稱「你開始了新傳統，以後要負責買花給新同事了」、「同事都很有心，不當場踢爆令你第一天難做」。然而事情還未結束，喬恩隔了數天又再在Twitter澄清，「原來花不是給放產假的同事，而是因另一個原因要給另一位同事」，把網民完全搞糊塗了。

最後喬恩指，雖然擺了個大烏龍，但帖文成功在網上爆紅，剛好為他完成工作目標，「我在廣告公司工作，其中一個目標就是要在網上爆紅，於是我把我的帖文在會議中當報告了」。他其後又發文指有工作伙伴再度「抽水」，為他改了花名叫「Flower Boy（花男孩）」，而且更收到早前懷孕的同事送來新一束花。

不少網民都認為喬恩「最後有賺」，指他在事件發生後將不時會收到花，又認為公司應從此將「送花給新同事」訂成傳統。不過另外亦有網民錯重點，大讚喬恩是個靚仔，「如果我是花店會立即邀他當模特兒」。

（Buzzfeed、都市報、Twitter）