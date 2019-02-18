好心遮路人卻兩度遭拒　連登仔灰爆慨嘆：學會接受都咁難？

天氣不似預期，外出突然下雨，手上卻沒有雨傘的確會令人相當狼狽，有連登巴打今早發文，稱上班途中轉車時正下雨，出於善意打算「遮」沒帶傘的路人，卻兩度被拒絕，令他心灰意冷，慨嘆香港好心人愈來愈少，「學會接受難道比學會付出更難？」

有網民在討論區分享今晨好心幫人卻被拒絕的經歷，慨嘆今時今日連幫人亦要勇氣。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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該連登巴打今早以「［香港人］都係想遮埋你唔想你淋雨啫」為題發文，指今晨上班乘巴士到火車站轉車，當時「雨有啲大」，有帶傘的他看到一名女途人無傘，遂上前「遮」對方。女途人見狀拒絕樓主，他便回覆稱「兩步路啫唔使介意」，可是對方再次拒絕，「好似當我變態咁」。

樓主之後繼續前往火車站，途中見到另一名與他乘同一輛巴士，同樣沒有雨傘的男人，於是上前提出共用雨傘，不料再次遭到拒絕，「眼神見到佢當我痴線咁」。

兩度「食檸檬」的經歷令樓主心灰意冷，他遂有感而發，指自己出於善意好心幫忙，對於被人不斷拒絕感到不解，「有啲費解點解畀人當唔正常」。他又慨嘆：「香港地好心人愈嚟愈少，有心主動幫嘅人更少，學會接受難道比學會付出更難？」

兩度被拒的樓主感到心灰意冷，慨嘆香港好心人越來越少，很多人都沒有勇氣主動幫人。圖為示意圖。（視覺中西/GettyImages）

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樓主說，自己並非因兩度被拒絕而惱羞成怒，只是認為十年前的香港不會出現同樣情況，直指：「香港人愈嚟愈細膽，見到自己人畀人蝦，冇人幫；見到有人要扶，冇人去。幾時出手幫忙（都）要有勇氣？」

帖文一出引來不少巴絲打回應，有人認同樓主，稱曾遇過同樣情況，指對方「寧願淋雨都唔使遮，嗰刻我都係諗，做人其實使唔使咁defensive（防禦力高）」；不過有網民認為樓主過分敏感，認為途人可能覺得沒有需要幫忙才拒絕，「可能咁啱遇到比較硬淨嘅人，覺得無呢個需要啫，而且今日又唔係真係咁大雨」。

有「巴打」則安慰樓主，指其行為值得稱讚，期望他不要因被拒絕而不再幫人，「樓主做得啱，做得好好，係feel到有溫暖，繼續保持呢個心啦」，「又唔使咁灰心，佢唔使咪由佢畀雨淋，多謝香港地仲有你呢啲好人」。

（連登討論區）