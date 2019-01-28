日本天團嵐宣布休團　女粉絲崩潰請假獲同事支持：工作我幫你頂！

日本國民天團「嵐」（Arashi）昨日閃電宣布將於2020年年底休團，終止團體活動，雖然組合不是「解散」，但已足以震驚整個日本藝能界，不少粉絲立即陷入崩潰狀態。消息公布後，當地傳媒及社交媒體旋即被洗版，但其中一條暖心的Twitter帖文卻被瘋傳，樓主指公司女同事疑因太崩潰，甫上班即紛紛請年假，一班非粉絲的同事見狀，竟非常有義氣地站出來說：「去吧，這裏交給我，現在慢慢休息，等到我的偶像出現危機時，你也要幫幫我！」熱血的職場故事羨煞不少網民，大呼「好有愛啊」！

日本國民天團「嵐」（Arashi）27日閃電宣布將於2020年年底休團，終止團體活動。（網上片段截圖）

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近日Twitter用戶「tantakatatara」發文，形容事件就像是「週刊少年Jump」漫畫中才會出現的激動情節，女同事在聽到嵐休團的消息後就使勁地請年假，其他同事不但未有埋怨她扔下工作，更霸氣揚言：「去吧，這裏交給我，現在慢慢休息，等到我的偶像出現危機時，你可要幫幫我」！令人窩心的貼文一夜間獲13.7萬個讚好，被轉發4.8萬次。

日本國民天團「嵐」（Arashi）27日閃電宣布將於2020年年底休團，終止團體活動。（網上片段截圖）

不過同事肯間互相幫助，都要獲上司首肯。樓主另外發文指，原來上司亦是一個會體諒的人，因為該「宅宅」的上司亦曾經歷過同樣悲痛，「我的上司在『Morning娘』前成員道重沙由美（道重さゆみ）宣布畢業時，發燒燒至攝氏40度，於是深明『當一個人深受打擊時，好好休息是必須的』」，所以眼見有人遇到偶像可能會消失的情況，都會盡可能理解及幫助他們。

該名上司更在嵐宣布休團後，在公司的LINE群組發訊息，「大家快將自己偶像的T-shirt及周邊掛出來，不行的話，即然有人買了嵐的年曆，在公司貼出來吧！」上司又「貼地」地說「不過離開公司時還是請把西裝穿好哦」。其暖心的行為令樓主不禁直言「這公司在這世代簡直是寶島」。

樓主的公司除了有好上司及同事，還有一班未雨綢繆的朋友。樓主指，「友人都是追星會追到泥足深陷的人，於是數年前提出，設立一個名為『偶像喪失保險』的銀行戶口，認真地存錢進去」，在嵐的事件發生後，樓主與數個友人因傷心出外賣醉後，即感嘆「沒想到這戶口會這麼有用」。

不少網民都非常羨慕樓主的公司有如此體貼的行為，認為員工回歸時士氣會更好，又直言渴望到樓主的公司工作。亦有網民留言指明白嵐粉絲經歷的傷痛，「我在偶像韓團SHINee成員金鐘鉉自殺身亡後的一天腦袋一片空白，非常傷心，但又不能從公司請假，整天都像活在精神的地獄中」。

（綜合）