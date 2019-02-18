【食到肚痾】元朗食肆烤鴨餅皮現點點　食客以為蔥花食完先知發霉

雖說外出用膳要預了沒家中自煮那麼乾淨，但總不想食到病吧。有市民日前網上投訴，指與友人元朗一食肆享用套餐中的片皮鴨，吃了三片才發現包肉餅皮上的一點點，竟是發霉而非蔥花，其後職員即時換上新餅皮，並提出全餐免費，但她依然不忿，怒批餐廳無衛生意識，吃後更感不適，「每次諗起發霉皮，黃膽水都嘔埋出嚟，我以後都唔會再幫襯！」

有女網民近日於facebook撰文大呻，表示近日與友人於中式餐廳享用套餐中的片皮鴨，驚見用作包肉的餅皮發霉，隨即要求職員處理。（fb群組「盡在元朗」圖片）

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這名黑仔食客阿Moon，在fb群組「盡在元朗」撰文，她指與同行友人周六（18日）晚，到元朗形點商場一川菜餐廳享用4人套餐。其中「脆皮黃金烤鴨」上桌她們即時品嚐。Moon稱當時大家都沒為意包肉的餅皮已發霉，「頭3片其實有發霉但冇咁厲害，我以為係蔥花，當時冇睇清楚已食了」。

沒想到一打開第四塊餅皮即見嚴重發霉，令她們終於發現不妥，Moon稱即時叫來侍應處理，對方即快速收起問題餅皮，即稱會換上新一籠，但她們已被嚇到不敢再吃。Moon心有不甘，直接走去廚房與職員投訴，當時見到餅皮已被掉在垃圾桶，怒罵：「有冇搞錯，發晒霉都畀得客人食？有冇睇清楚㗎？咁高級嘅食店畀呢啲嘢食人？」

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《香港01》向Moon了解事件，她稱隨後從垃圾桶拾回發霉薄皮拍照做證，餐廳一名姓盧的經理當時不斷向她致歉，更哭稱因為廚房職員大意所致，已非常「激氣」。她亦向李小姐承諾，如感不適可再找她處理事件。

最後盧經理主動提出全餐免費，又送飲品及甜品，事件才暫時完結。不過Moon指，當晚她與另一友人都出現肚痾症狀，及後已發送電郵聯絡盧經理，並直言日後要𧫴慎留意食物質素。Moon又坦言：「我而家講起都反胃，對麵粉製成品都有陰影唔會再食。」

不少網民批評餐廳無責任心，「好恐怖」、「啲staff見發霉成咁，仲敢拎出黎，勁」、「離曬大譜」、「見到都反胃，間舖想種菌？」有網民鼓勵樓主作出正式投訴：「即時報食環署啦！」亦有網民笑言，「期間限定Blue cheese 特別版」、「愈耐愈有味呀，識條鐵咩」

《香港01》正向涉事餐廳查詢，現正等候回覆。

據衛生防護中心資料，霉菌屬於真菌類，在周圍環境中無處不在，在冷藏的溫度下也可生長，大部分食物都是該類微生物溫牀，中心又指部分霉菌可造成感染及產生毒素，對免疫力弱或長期病患人士尤其會構成危險，故如發現食物發霉，最好還是不要食用。

（fb群組「盡在元朗」）

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