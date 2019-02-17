鄉音大媽「無證」揸紅的　2度唔識路被質疑　即發爛渣趕乘客落車

灣仔疑似出現非法經營的「影子的士」！近日有網民與其家人於灣仔乘搭紅色的士時，該名操鄉音的大媽司機連續2次行錯路，要事主提示才知道正確路線，令事主懷疑對方無牌駕駛，遂要求她出示司機證。詎料大媽堅決拒絕，並聲稱自己是車主，在多番追問下，大媽甚至趕事主一家下車，樓主最後因趕時間而未有報警。 事後不少網民質疑事主為何不報警，直指「未有出示有效的士證係刑事嚟」、「懷疑無證係可以報警」。

該男網民近昨日與家人乘搭了一架無牌的士，該大媽司機除了駕駛技術不濟，其間又不懂路去目的地。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

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該名男網民近日於facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」發文大呻，懷疑自己遇上「影子的士」。樓主稱昨日（16日）上午與家人在灣仔道近天樂里截的士前往天后，但該名大媽司機即開始猶豫怎樣去，並以慢速駕駛。樓主見狀主動稱到天后可帶路，惟大媽仍不停行錯路，「錯過兩個轉彎路口，又無（唔開）導航」，他一度懷疑大媽是無牌司機，遂叫她出示司機證，惟大媽堅拒，甚至趕眾人下車。

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樓主鄧先生接受《香港01》訪問時表示，該名大媽「操非常不純真廣東話」，當時他不停叫大媽提供的士司機證，但對方不但拒絕，更自辯是車主，甚至隨即「發爛渣」趕他們下車，他引述大媽稱：「無呀，唔車你呀！唔收你錢，當你搭霸王的都算啦，你落車喇！」他表示因趕時間未有即時報警，事後感到後悔，便決定在交通諮詢委員會的網站遞表作出投訴。

事件引起不少網民熱議，紛紛留言批評大媽無牌駕駛，「唔出示司機證已經係犯咗法」、「可能係影子的士」、「勁多無的士牌嘅師奶新年嗰陣岀嚟秘撈」。部份網民更笑言：「大媽的士秘撈實錄。」又有人質疑「係咪揸咗老公部車出嚟？」、「同佢講直去灣仔警署嘛！」。

根據運輸署條例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》中，第51條清楚列明當的士停車候客時，司機須展示證件架上之有效的士司機證，以便的士之乘客可以清楚見到及易於閱讀，否則任何人不得駕駛正以出租或計酬方式運載乘客之的士或公共小巴。違者一經定罪，可處罰款2000港元。

（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」­）