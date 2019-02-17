【花式上班】重慶男嫌坐車耗1小時兜路　直接划槳6分鐘過江返工

打工仔的使命當然是準時上班，不過住得離公司很遠的人，一來一回分分鐘花上2、3小時，實在累人。內地一名打工仔發現，公司與自己的家只隔一條江，於是想到可以直接划槳板渡過長江，到達公司。他於上年7月起實行計劃，每程上班時間只需數分鐘，大減九成，引來不少網民討論。

重慶男子劉付操因為嫌上班坐車花太多時間，因而想到划槳過江到達公司，需時大減至只需6分鐘。（網上短片截圖）

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該打工仔名叫劉付操，來自重慶，住在長江南邊的陳家壩街道，他上班的保險公司則位於長江北邊，兩個地點直線距離只有約1公里。不過這短短的1公里，坐車卻要繞遠路才能到達，車程花約1小時，十分折磨人，即使行水路坐船過江，上岸後仍要轉車才到公司，因為碼頭並非位於公司附近。

劉於是想到，既然如此何不直接自力渡江上班？他於是自己準備了一塊槳板及一支船槳，以此過江。除了下雨天和放假之外，劉男都會穿上西裝及背上背包，從長江的一邊划到另一邊，大減縮短上班時間至只需約6分鐘，而放工時就從原路回家。不過「過海」返工始終都有危險性，劉本身有經過相關訓練，所以大家不要輕易模仿。

「兩岸車聲響不住，輕舟已過萬重山」，劉男每天上班都不怕塞車，的確是個好方法。（網上短片截圖）

不少網民都大讚劉的過江返工大法，「不堵車不限號，真好」、「環保，沒得碰瓷」、「還能減減肥」。另外亦有網民笑稱，劉在保險公司上班，選擇划船上班，可能是因為早已買了大額保險。

（綜合）