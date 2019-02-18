【渣打馬拉松】歐鎧淳疑遲開跑　陪胡子彤衝線　大會：已DQ歐鎧淳

一年一度的渣打馬拉松昨日完滿結束，當中歐鎧淳及男友胡子彤，一同參加十公里賽事，最後更甜蜜地齊齊衝過終點，大放閃光彈。不過有眼利的網民卻發現，歐鎧淳疑似未有按照指定開跑時間起跑，反而跟男友於7時59分一同起跑，最後以約57分鐘，同時於8時56分完成賽事，令網民質疑大會給予歐鎧淳特權，批准她刻意延遲開跑，怒斥「帶頭做壞規矩」。 渣馬代言人回覆《香港01》查詢時表示，就事件翻查紀錄後，歐鎧淳已被取消參賽資格，在大會的成績查閱系統中亦沒有其記錄，並強調大會一直致力為跑手締造一個公平及舒適的比賽環境，對所有跑手之違規行為處理都希望做到一視同仁。

歐鎧淳與男友胡子彤昨日齊齊衝線跑渣馬十公里賽事，不過有眼利的網民就發現女方刻意延遲起步時間。（資料圖片）

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有網民昨晚於連登討論區，以「【有無搞錯】歐鎧淳唔跟自己比賽時間跑步都得？運動員特權？」為題發文，指根據她的號碼布顯示，其所屬的G組開跑時間為昨日早上6時15分，其男友胡子彤所屬的K組，開跑時間則為早上7時45分。

不過網民翻查二人的成績後，卻發現他們分別花了57分11秒及57分12秒，於早上8時56分一同完成賽事，質疑大會給予歐鎧淳特權，批准她刻意延遲開跑，「點解checkpoint 會畀佢入？運動員特權呀？」認為大會本因為公平起見才抽籤，「如果係可以遲一個session，相信好多香港人會等埋一班friend一齊囉」，怒斥歐鎧淳「帶頭做壞規矩」。

有眼利的網民就發現歐鎧淳刻意延遲起步時間，質疑大會給予運動員特權。（連登討論區截圖）

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帖文一出，即引起大批網民熱議，不少網民批評大會雙重標準，「點解我check point又唔畀入，佢又可以入？」不滿二人恃住自己有運動員光環，亦有選手分享類似經歷，指當日跟男友的起跑相差半小時，「我哋就返差不多時間入checkpoint，佢（工作人員）畀我入不過催我快少少」，其後翻查自己成績，發現顯示為紅色字「unofficial（非官方）」，「因為我跑咗男朋友嗰組時間，唔係跑自己組」，反觀歐鎧淳及胡子彤的時間於昨日仍顯示為「official（官方）」，認為「比較大機會係渣馬鬆畀佢」。

記者翻查渣馬官方網頁，在「常見問題」的「賽事規例」中，清楚列明「若參賽者沒有按照指定參加組別之時間起跑或自行轉換項目，其成績及參賽資格將被取消，亦不會獲發成績證書或完成獎牌」。在官方的「於非指定時間起步之跑手名單」中，亦發現歐鎧淳原定於早上6時15分起跑，但最後偵測到於7時59分才正式起跑。

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渣馬代言人回覆《香港01》查詢時表示，就事件翻查紀錄後，歐鎧淳已被取消參賽資格，在大會的成績查閱系統中亦沒有其記錄，亦不會獲發完賽證書，並強調大會一直致力為跑手締造一個公平及適舒的比賽環境，對所有跑手之違規行為處理都希望做到一視同仁。

提到有網民質疑工作人員未有好好把關，讓非該組別的參賽者進入其他組別，渣馬代言人稱參加10公里賽事的跑手需要於起步時間前30分鐘或之前進入維園道的檢查站，而且所有比賽組別均設有截止起步時間。由於參賽人數眾多，大會實在無法於短時間內一一確認所有跑手，但希望各跑手自律，並尊重賽事規則及體育精神，按指定的時間或組別起步作賽，確保賽事能順利進行。