父母帶初生寶寶出門推BB車，搭公共交通公具多有不便，有女網民日前網上稱被嬰兒車使用者趕走，嬲爆問係咪有BB車專用位，又反問是否推BB車就「可以趕走企緊嘅所有人」。帖文引起熱議，有人撐樓主稱上車應摺起，但亦有不少人覺得在情在理都應讓開，「輪椅同BB車泊呢個位較安全」。港鐵回應《香港01》指，輕鐵設置多用途空間和一般位置無異，所有乘客均可使用，但建議乘客互諒互讓，優先供輪椅及推嬰兒車人士使用。

有網民乘輕鐵時被婦人要求讓開放BB車，質疑是否有相關規定，又批評對方態度欠佳。（fb群組「元朗吹水區」圖片）

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一名女子在facebook群組「元朗吹水區」帖文大呻，稱原在輕鐵車廂內站着，卻被推BB車的婦人趕走，甚至貼出圖片，可見車廂內用來安放輪椅的停泊位（多用途空間）放了兩台BB車。女網民在帖文標籤「係咪有BB車可以趕走企緊嘅所有人」，希望其他人告知有否相關規定。

樓主補充，當時她和一名年約50至60歲的大叔、學生及女人站在該位置，「有個阿姐入嚟，就用手示意我哋」，惟她們均沒發現，沒料「佢就好冇禮貌咁講咗句『行出嚟啦』」。樓主稱「我由頭到尾都只係想知究竟係咪BB車可以凌駕於所有嘢？可以有特權？」

有網民同意其看法，指部分家長要求讓位時態度欠佳，「最慘係有時推BB車入嚟，好似老奉要讓佢咁，唔知以為係BB車專車」、「請記住有BB不是大哂，是你懶不把BB車摺好」。

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不過，更多網民都認為就算該名家長態度欠佳，理論上乘客都應讓位予BB車，不應同BB計較，不少人指讓位是考慮安全問題，「有冇規定唔清楚，但見到BB車，我會讓個安全位置比對方先」。有留言指如BB車不放在角落位置，放在車廂中心反而會阻礙乘客上落，又拍下輕鐵的車廂圖示，指該空間其實是優先供輪椅及BB車使用。

部分網民關注究竟上輕鐵是否如巴士一樣務切摺起BB車，有人稱輕鐵會廣播提醒摺車，但有相信是家長的網民即時反駁要摺車其實不合理，「單手抱BB，再單手摺BB車，再單手捉實扶手」，又形容要長時間抱着或揹着20磅以上的嬰兒，對媽媽來說不人道。

港鐵回應《香港01》指，輕鐵設置的多用途空間可用於放置輪椅及嬰兒車，而這空間和一般位置無異，所有乘客均可使用，無強制性規定，但建議乘客之間互諒互讓，讓有需要人士優先使用，共同創造更好乘車環境。

至於嬰兒者車是否需要摺疊才可進入車廂，港鐵指摺疊與否視乎乘客需要，並無在車廂內呼籲將嬰兒車摺起，而摺疊後的嬰兒車建議可放於多用途空間。