史上最負能量馬拉松！　激將法標語擺滿街：放棄永遠比堅持還容易

跑步靠意志，尤其當參加馬拉松時，旁人的鼓勵更是非常重要，不過近日在台灣屏東舉行的「萬丹紅豆馬拉松」比賽中，大會卻以另類方式幫跑手打氣，在路上擺滿各種嘲諷式「激將法」標語，包括「還用走的！我阿嬤都比你快！」、「現在放棄，終點就到了」等，令不少網民笑翻，更稱比賽是「史上最負能量馬拉松」。

在第三屆萬丹紅豆馬拉松中，整個賽道都擺滿激將法標語，更有工作人員手持「還用走的！我阿嬤都比你快！」的牌子。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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今次極具創意的比賽，是在本月23日於屏東舉行的第三屆萬丹紅豆馬拉松，當日有網民在facebook群組「爆廢公社二館」上載現場照片，當中見補給站的馬路兩旁放滿旗幟，上面寫有各種嘲諷式標語，如「現在放棄，終點就到了」、「保持微笑，你是付錢來跑的」、「往回跑聽說更近」、「放棄永遠比堅持還容易」等，還有見一名男工作人員，手持「還用走的！我阿嬤都比你快！」的標語，試圖用激將法為跑手打氣。

不少網民見狀，紛紛大讚大會有創意，坦言「這個激將法還不賴」、「阿嬤表示躺着也中槍」，更稱比賽是「史上最負能量馬拉松」。

除「打氣」標語外，連工作人員的識別證也別出心裁，一名擔任馬拉松醫療站的工作人員，在facebook群組「爆廢公社」上載識別證，上面竟用大字體寫上「老司機」（意指經驗豐富的人），令樓主哭笑不得，「誰做的識別證，出來，出來，我保證不打他」。

除負能量外，比賽亦有溫馨時刻，兩隻狗狗黑糖與饅頭齊齊陪主人跑全馬。（fb群組「屏東縣萬丹鄉交流地」圖片）

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該比賽並不只限「負能量」，當中亦有溫馨時刻，兩隻狗狗黑糖與饅頭齊齊陪主人跑全馬，從網民上載的照片所見，兩隻狗狗心口亦掛上號碼牌，默默跟住主人背後陪跑，場面溫馨。

（綜合）