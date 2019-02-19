二戰經典《勝利日之吻》男主角逝世　距96歲大壽僅差兩日

《勝利日之吻》被譽為上世紀最經典照片之一，這個由攝影師偶然捕捉到的畫面成為了終戰的代表性一幕。時光流逝，相中女主角在2年多前已經離世，上周日（17日）男主角門敦薩（George Mendonsa）亦告與世長辭，享年95歲。

《LIFE》雜誌攝影師Alfred Eisenstaedt的經典照片《V-J Day in Times Square》。（Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./Time & Life Pictures/Getty Images）

門敦薩和妻子在美國羅德島米德爾敦（Middletown）居住了逾70年，周日（17日）他在療養院中不慎跌倒，隨後癲癇發作不治。門敦薩的女兒透露，當天距離父親96歲生日只有兩日。

1945年8月15日（美國時間14日），日本宣布無條件投降，這一日也被稱為V-J Day。勝利的消息很快傳開，美國民眾紛紛上街歡呼慶祝。門敦薩當時在一艘驅逐艦上服役，V-J Day當日剛好休假，在喝了幾杯酒，加上勝利的喜悅，他衝上街與一名素未謀面的女護士擁吻。

原本只是片刻的慶祝，但就被正在時代廣場的攝影師艾森施泰特（Alfred Eisenstaedt）用相機記錄了下來，相片隨即被各大傳媒轉載，成為了經典之作。

門敦薩憶述那名護士令他想起在曾經在醫療船上救助傷員的護士，因而忍不住「一把拉她過來」。

女主角：只是慶祝勝利並不浪漫

二人在擁吻後分道揚鑣，但因為相片太過經典，不少人曾聲稱自己是相中主角，一名叫沙茵（Edith Shain）的女子是其中之一，但因為太矮而被認定不可能是女主角。後來經多名專家認證，確定女主角是一名叫弗里德曼（Greta Friedman）的女護士。

弗里德曼當年只有21歲，她出生於奧地利，為逃避納粹德軍，與兩個妹妹遠赴美國。V-J Day當日她得悉日軍投降，於是前往時代廣場，豈料被陌生人擁吻，弗里德曼曾在訪問中稱：「那只是慶祝戰爭勝利，並不浪漫。」

當年門敦薩的女友佩特里（紅圈示）也被攝入鏡頭。（Alfred Eisenstaedt圖片）

水兵女友亦有出鏡

當日的經典照片，門敦薩的女友、後來成為他妻子的佩特里（Rita Petry）也被拍下。她後來受訪憶述：「當天是一個愉快的日子，當時我在傻笑，並不介意那一吻。」不過佩特里亦透露，丈夫從未試過這樣吻她。

攝影師艾森施泰特。（Getty Images）

攝影師：差點沒有這張相片

相片中門敦薩將女護士擁在懷中俯身親吻，身上的服飾顯示了二人的身份，周圍是面帶微笑的人群，令照片主題明確，勝利氣氛濃厚。不過，攝影師艾森施泰特曾謂，要不是男女主角衣服顏色有反差，根本不會有這張經典照片，「如果她（弗里德曼）穿的是黑色裙子，我就不會拍這張相；如果水兵（門敦薩）穿了白衣制服，我也不會拍。」