元宵節讓你再信真愛的感人故事　去世爺爺衣櫃藏秘密　竟有大洋蔥

元宵節是中國情人節，台灣一名網友在Facebook群組中的一則帖文，剛好變成催淚彈，帖文附有截圖可見掛着的襯衣緊抱着婚紗，以文字寫道：「我爺爺在幾個月前離世了，這是我第一次去他的房間，卻發現他一直把奶奶的婚紗掛在家裡。」感動萬人的照片背後，原來是來自數年前在外國討論區中，眾多網民提供的愛情故事圖片，早已引來瘋傳，而同一張照片的背後故事，與台灣網民所說一樣，只是將把相主說法翻譯成中文，有網民揚言，就算知道了是偷圖，仍同樣被照片中的深情感動。

「我怕來不及，我要抱着你……」歌曲《至少還有你》深情款款的歌詞，竟如此適用在一張網民上載的相片，相中一件紫色的襯衫，雙袖打結，將一襲婚紗僅僅「擁抱」着，無需言語已令人鼻酸。

一名台灣網民上載截圖，圖中以文字文代襯衫緊抱婚紗背後的故事，指拍照者在爺爺逝世後，才第一次走入他的房間，結果卻發現他一直把奶奶的婚紗掛在家裡，為此台灣網民在帖文中指，因看到照片重新相信世上有真愛。

這張截圖的帖文一出，即時感動萬千網民，不少人都被這份真愛感動，有人直指「有洋蔥」稱被這愛情故事弄哭了。有人指身邊也發生類似故事，指其阿公也在衣櫃外掛上愛妻的白色旗袍，以每天都能看到最美的她。

不過其後有網民發現，原來這張襯衫緊抱婚紗的照片，數年前已在外國的討論區出現，被輯錄在網站徵集網民的愛情故事中，同一張照片，背後故事也一樣，這次帖文只是把故事翻譯成中文而已，有網民感到被騙，但亦有人指，就算是偷圖，惟也被老爺爺對妻子的深情感動。

與襯衫緊抱婚紗照片同被納入的外國討論區中，也有其他不同的深情故事，包括老公公在餐廳中看着亡妻照片吃午餐，也有老太太手腕動了手術不能活動由丈夫細心幫忙弄頭髮、以及為愛妻唱晚安歌70年至老太太走到生命最後一刻，丈夫在病床前溫柔輕唱，種種故事，令人忍不住鼻酸。

鶼鰈情深的確是令人動容，早前在澳洲也有一對老夫婦也感動了不少人。92歲的法蘭西斯（Francis Ernest Platell）與90歲妻子諾瑪（Norma Platell）在今年1月手牽手迎接死亡，相繼在幾分鐘內過世，之後甚至連醫生都無法判斷誰先離開；今個月本來是二人結婚70周年紀念，雖未能慶祝，但攜手離世也算是愛情的最好見證，甚至被網友形容為「最完美辭世」。

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