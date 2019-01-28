【鶼鰈情深】澳洲老夫婦相愛廝守70年　手牽手同時離世

澳洲一對老夫婦真正做到終生不渝的承諾，相識相愛至與世長辭的一刻都依然不離不棄。他們的女兒近日網上寫出父母相守70年的浪漫愛情故事，指父母一直恩愛，縱達高齡又行動不便，仍珍惜與對方見面的時間，互相陪伴彼此至老死一刻，在同一分鐘告別世界，感恩稱：「感謝主給了他們最完美的辭世。」

來自澳洲的92歲丈夫法蘭西斯（Francis Ernest Platell）與90歲的妻子諾瑪（Norma Platell），於當地時間今月6日晚上雙雙逝世。（Amanda Platell fb圖片）

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來自澳洲92歲的法蘭西斯（Francis Ernest Platell）與90歲妻子諾瑪（Norma Platell），於當地時間本月6日晚上雙雙逝世，雖然等不及今年2月慶祝結婚70周年，惟其女兒阿曼達（Amanda Platell）悲痛中感動的是，在最後一刻父母躺在床上手牽手，兩人同一時間辭世，為多年來細水長流的愛情畫上了最完滿的句號。

身為記者的阿曼達，近日對外撰文公開父母感人的愛情故事，她稱母親患有認知障礙，醫生於3年前曾告訴她，母親可能捱不過聖誕，其後慢慢喪失包括語言等能力，阿曼達指最後一次聽到母親說的話就是：「我的丈夫啊（My husband）。」

作為記者的阿曼達，近日亦於外媒撰文公開父母感人的愛情故事。（Amanda Platell fb圖片）

阿曼達續指，父親一度堅持親自於家中微不至的照顧母親，惟始終年紀老邁，無奈下要把母親要送到療養院，惟他每天風雨不改，堅持搭乘的士去陪伴母親進食3餐，兩人坐在大廳的梳發中手牽手看電視，晚上母親常常依偎在父親溫暖的肩膀上入睡。

她指其後父親亦經歷過數次跌倒及輕微中風，故離家搬到療養院與母親同住，阿曼達相信對於父親來說，母親在的地方才是他的家。直至聖誕前夕，父親洗澡時不慎跌斷盆骨，傷口更受菌感染，被迫長期卧床休息，他仍與母親的床並靠，繼續手拖手生活。

療養院的職員向阿曼達表示，母親躺在床上依然會含情默默地凝視丈夫，如父親拒絕吃喝，她亦跟隨拒絕，猶如一對「雙生兒」。而阿曼達探病時，更發現母親常對着父親微笑，可見非常恩愛。

護士於今月6日晚上11時45分巡房，已發現老夫婦情況有異，10分鐘後再折返，就見他們手牽着手離開了這世界，就連醫生都沒法判斷二人的死亡時間，所以就寫下同一分鐘離世。女兒指今年2月原計劃為父親慶祝白金婚周年，雖然最終無法實現計劃，但他們能於同年同月同日離世，亦算是最好的紀念。

阿曼達與弟弟卡梅倫於上周為父母舉行喪禮，約有250名親友出席。父親在生前曾告訴阿曼達，喪禮並不代表完結，而是再見。阿曼達則稱，父母專一而親密的愛，正留給同樣愛他們的人，為在世的人寄予希望。

（英國郵報）