耳朵多張嘴仲會流口水嚇呆獸醫　浪浪「癩蛤蟆」終獲收養

美國俄克拉何馬州一隻狗狗與眾不同，只有一隻耳朵，卻有兩個嘴巴！雖然樣子古怪，但主人未有嫌棄，還說牠的性格與外表一樣獨特，全家人都幾乎立即愛上了牠。

5歲大的「癩蛤蟆」（Toad）原本是一隻流浪狗，後來被俄克拉何馬州一間動物收容所發現，送到附近的動物醫療中心。獸醫牙原先以為「癩蛤蟆」多了一隻耳朵，檢查之下才驚悉，牠的「右耳」竟然是一張嘴巴，除了有牙齒，還會分泌口水，成因很可能是牠還在胎兒階段時，在母體內「吸收」了自己的手足。

獸醫原以為Toad多了一隻耳朵，豈料事實是少了一隻耳朵、多了一張嘴！（影片截圖）

🔻🔻Toad到底有多「醜」？點擊圖片看看🔻🔻

+ 4 + 3 + 2

「牠是萬中無一的」

「癩蛤蟆」的主人兼醫療中心負責人埃爾南德斯（Heather Hernandez）指出，「第二個嘴巴」多少影響到牠的視力與聽覺，但無礙如常生活。早前因為該張嘴中的牙齒裂開，令「癩蛤蟆」有點不舒服，醫生於是拔去爛牙，只留下連着頭骨的主要牙齒。

埃爾南德斯說，第一次看到「癩蛤蟆」時簡直嚇呆了，「就像科幻電影的怪物一樣」。然而，「癩蛤蟆」雖然很醜卻很溫柔，甚為討人歡心，埃爾南德斯最終決定親自收養：「牠適時進入我的生命，給我無窮快樂和幸福。對我來說，牠是特別的、萬中無一的。」

（綜合報道）