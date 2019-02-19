學生讓座仍被大叔追罵「關愛座唔係畀你坐」　車長一句神回獲激讚

由關愛座引起的爭拗經常在公共交通工具車廂上演，有市民今早（19日）乘坐巴士上班時，目擊一名中年男子因關愛座大鬧學生哥的經過。該市民在網上發文指，學生哥讓出關愛座給上車乘客，但仍然被中年男子大罵「關愛座唔係畀你坐，你有冇我咁大年紀呀？」車長其後看不過眼，神回一句「嗰位人人都可以坐」，又指「關愛座係優先讓畀有需要嘅人」，中年男子隨即收口安靜搭車。

有市民今早（19日）乘坐巴士上班時，目擊一名中年男子因關愛座大鬧學生哥的經過。（fb「巴士的事討論區」截圖）

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有市民今日在facebook群組「巴士的事討論區」發文，指早上乘搭111號巴士上班，人不算多，除門口附近的關愛座外，已沒有空位，當時一名學生上車，只見其書包重量不輕，當時又沒有其他有需要的人要坐，他就坐在關愛座上。

關愛座不時都會引發爭拗。（資料圖片）

直到下站，有數名乘客及一名中年男子上車，樓主指學生已即時讓出關愛座，結果「廢佬（中年男子）依然唔放過學生」，破口大罵「你坐㗎咩！呢個係關愛座，唔係畀你坐，你有冇我咁大年紀呀？」當他繼續罵學生時，車長開腔稱「嗰位人人都可以坐」，豈料男子再「還拖」，強調這是關愛座。車長即神回：「關愛座係優先讓畀有需要嘅人，冇寫你個名，唔一定係你坐」，一句令男子隨即收口，其他乘客忍不住大讚車長。

網民都大讚車長「好波」，「好明顯蝦細路，好在有車長出聲」、「車長好man」，有人認為中年男子無理取鬧，「人哋都醒目起咗身啦，使唔使追住人哋嚟鬧啊？」「你咁好中氣落車行路啦」，另有人提出取消關愛座，「變咗質俾啲無謂人濫用啦」。

（fb群組「巴士的事討論區」）