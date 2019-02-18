點名叫人讓座起爭執　女乘客斥西裝男「自私精」　反被網民批評

香港再現讓座事件引發衝突，有女子稱搭輕鐵時遇到八旬駝背老婦上車，站着的她遂叫附近一名西裝男讓座，對方照做卻不忿反問「咁多人唔叫？點解叫我先？」她解釋既是讓老又是風度，但西裝男仍不服，雙方因而發生激辯。女子稱爭執下涉事阿婆甚至一度想讓出座位，大感氣憤的她決定公審這名西裝「自私精」，沒料反引來網民怒批她「慷他人之慨」，她今日再次重申，絕無強迫他人讓座。

一名西裝男子被叫還座，不情願照做，更和叫人讓座的女乘客發生爭執，遭對方影相放上網。（fb圖片）

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有女網民昨日在facebook發帖，指日前帶同一名年老親友乘搭輕鐵，當時全車滿座，其中一名身穿西裝、近6呎高的男子坐在座位上，其後一名年約80歲的駝背老婦上車，站在西裝男面前周圍望，相信是找座位，她形容西裝男是最年輕而且有位坐的乘客，於是叫他起身讓座。

西裝男不情願下照做，反問「點解叫我起身先？咁多人唔叫？點解叫我先？」樓主解釋「讓老是好應該，阿婆企喺你面前，這是做人的風度」，但西裝男繼續反問「你仲覺自己無錯喎？我無必要讓位」，樓主續問「係咪要阿婆畀返個位你坐？」阿婆聽到後表示可將座位讓出來，西裝男卻稱「我唔使坐，你(女子)係咪仲唔知自己錯？點解要我讓座先？」

叫人讓座女乘客所持的理據

樓主形容當時全車人都勸阿婆繼續坐，她亦向婆婆說「坐啦，唔使理啲自私精」，隨即和年老親友下車，西裝男未有放棄一直追問「你仲唔覺自己有問題？」

樓主文中指「香港個個提倡禮讓，無人夠膽唔讓座」，批評西裝男「厚顏無恥」、「自私精、「西裝畜生」，更稱自己是醫護人員，要確保所有老人家沒有意外，「他無家教，就由我教他，我相信正義是不應屈服」，同時上載西裝男的相片。

讓座問題不時引發爭議。圖為示意圖。（資料圖片）

但這則帖文卻引來眾多網民反感，批評樓主「慷他人之慨」，亦指「讓係人情，唔讓係道理」、「嗰位小姐仲話自己係醫護人員，有好多人外表正常，但其實有長期病，唔可以長企易跌，乜都有可能，真係唔知佢個醫護資格點得返來」，樓主見群情洶湧急忙刪帖，但仍難平息網民的怒火，甚至有人將她的資料起底反公審。

讓座及關愛座問題一直在社會引來爭議。（資料圖片）

樓主今日再次回應事件，重申西裝男如不願意可拒絕，惟他卻沒有。（網上截圖）

她今日再次出帖回應事件，重申當時「絕對冇老奉，冇強迫那西裝友讓坐」，她指實際上老婆婆太老又駝背難以走動，加上坐下的都是中年或老年人，故她直接拍拍西裝男並細聲禮貌說，「可否讓坐畀呢位阿婆坐？」她指對方可拒絕會再另尋座位，但西裝男只不悅低按電話站起，她見對方情緒不對問了一句，西裝男才表達其不忿。

樓主又形容西裝男其後如失常般要求她當眾認錯，當時車內其他人也覺西裝男無理，面對西裝男不斷指責，她才警告說會拍片放上網讓網民評理，又指非怕事刪帖，而是覺得當天已過去，才收回帖文。