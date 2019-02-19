兩隻肥雞企車頭　台司機問點處置　眼尖網民提醒：咪亂食！

一名台灣網友在墾丁大街街頭發文，「買完東西發現兩隻雞停在車上，請問該如何處置？」，她PO出兩隻白雞站在引擎蓋上的畫面，看起來相當自在。網友們玩笑回應「今晚吃雞」，卻有人點出白雞是「開光雞」，若是帶回家加菜很可能會衰事纏身。

有網友指，把白雞帶回家或者殺來吃是犯了大忌。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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女性網友在「爆廢公社」上傳照片，分享碰到雞隻停在自己引擎蓋上的光景。眼尖的網友們不但立刻認出拍照的地點位於墾丁大街，也不忘搞笑回應「吃雞了」、「加菜」，建議版主開啟對話「問一下要去麥當勞還是肯德基」。除了湊熱鬧的回應，也有人報上「恭喜」，認為「你真命天子快出現了，那是帶路雞」，「雞不可失」的緣份快要來了。

因為照片中出現的是白雞，有網友認真指認此為「開光雞」，通常看到這種白雞「我都閃遠遠——有些是帶路雞、有些是擋煞雞，作法事之後放生的」，處理方式最好是「等牠自動離開」。如果帶回家或者殺來吃更是犯了大忌「會很衰」。

專門紀錄台灣廟會事務的「台灣陣頭」曾經發文解釋開光雞的由來：「舉行開光儀式時法師會取雞冠上的鮮血來為神明開光，儀式當中所使用的雞民眾都將牠視為靈雞……使用完後不可以將牠宰殺食用，而會將牠帶到他處或廟附近放生不然就養到老死。」而因「白色公雞雞冠之血最多」，所以常會在儀式中選用白雞。

依此描述，網友引擎蓋上的雞是開光雞的機率應該不小，所幸後續她表示自己沒有把雞帶回家，「讓他們下車我就離開了」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】