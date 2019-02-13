元朗餐廳推$128單身狗情人節套餐　菜名好到肉：相愛很難燒春雞

明日便是2月14日情人節，很多餐廳除推出情人節餐，亦會推出單身套餐。近日再有網民發現，位於元朗雞地的天王冰室推出了「單身狗整個套餐」，菜單內的菜色都配上富創意名字，更強調「本店寧缺勿濫，是日沒有『豬扒』」。不少網民都覺得餐廳「好正」，但定價過百元略為偏貴。 冰室負責人之人的Barry接受《香港01》訪問時表示，餐牌上的菜名由他和幾位合伙人一起想出來，反應較預期好，會與合伙人討論是否採納網民建議，減價至111元。

位於元朗雞地的一間餐廳推出情人節單身套餐，在網上引起不少網民討論。（fb專頁「天王冰室」圖片）

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該情人節套餐盛惠128元，包括餐湯、主菜、小食、飲品、及甜品。食客可以從3款主菜中任擇其一，選擇包括「相愛很難燒春雞（半隻）」、「獨自去炒鰻魚飯」、「麻甩雞C炒飯」，而小食則為「要贏人先要贏條脷（麻辣鴨舌）」。餐牌內的飲品則為熱飲或「我把你灌醉生啤」，不過如果想把自己灌醉，食客亦需要付出多20元的代價。

不少網民看到單身套餐之後，都大喊「有創意」、「正到一個點」、「我鐘意是日沒有豬扒」，亦有留言指套餐「雞都要得半邊，果然好X單」。另外亦有人覺得套餐叫價128元偏貴，「單身狗餐都百幾一位」，應該「平啲啦，111咪幾好」。

天王冰室的負責人表示，他們同時都有提供情侶套餐。（fb專頁「天王冰室」圖片）

天王冰室的負責人Barry接受訪問時表示，他們會推出情人節套餐是因為餐廳最近數星期才開張，所以打算趁情人節，推出一些有噱頭的套餐。他指餐單於昨日推出，但已經有不少食客查詢，除了單人餐之外他們亦有供應雙人的「情比金堅情侶套餐」，套餐只於情人節當日供應。至於有網民覺得111元的價錢更加符合主題，他說將會於今晚與其他合伙人討論，「相信有機會做到（111元）嘅」。