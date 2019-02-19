麥當勞本周一起如買脆香雞翼或相關套餐，只附送1包泰式辣醬，想要多一包就要加1元，食客當然唔高興。其實日前有任職麥記的連登網民爆出相關消息時，部分網民已表不滿，有人批泰式辣醬細細包，4隻雞翼不夠用；甚至有人怒極揚言會罷吃雞翼餐，實行在家炸薯條雞翼，另買成樽泰式辣醬慢慢嘆。

麥當勞宣佈從今周一（18日）起，脆香雞翼餐只會免費附送1包泰式辣醬，額外辣醬均每加要1元。（資料圖片）

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愛吃麥當勞雞翼的食客中，都不得不承認泰式辣醬可令味道相得益彰，獲知以後只派一包時，有網民表示難以接受，「無醬真係食唔到 同熱香餅一樣」、「根本一包醬就唔夠點四隻雞」、「我食薯條都係用辣醬㗎」。

有人質疑麥當勞以環保為名拒多派免費泰式辣醬，實際卻是減成本，「又係消費者買單，環保光環佢要哂，成本又減」，又建議麥當勞，「不如基本兩包醬 要少包減一蚊咪得」。

脆香雞翼餐的泰式辣醬一向無規定顧客拿取的上限。（麥當勞官方網站圖片）

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亦有人猜測雞翼餐成本高，故為削減成本就開始行動，「首先唔畀嗌全翼，聽日開始嗌多包泰式辣醬都要1蚊，下一步會點打壓」。

麥當勞發言人稱由本周一起，顧客凡惠顧脆香雞翼，包括2件、4件、脆味分享盒等，均會獲附送一包泰式辣醬，而「大大啖雞翼桶」則會附送兩包泰式辣醬，若顧客有需要再加配泰式辣醬，每包需付1元。

發言人稱顧客購買熱飲亦會繼續免費提供糖包，額外糖包未提及需另行付費，又指該公司會不時檢視配料派發指引，如有任何更新將適時知會顧客。

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