德女攝影師實現兒時願望　轉行與丈夫建狗舍　收養近百隻流浪狗

追求自己真正想做的事，其實一點都不簡單，德國一名女攝影達里婭（Daria Pushkareva）本來是一名莫斯科知名的攝影師，但沉重的工作令她感到壓力，有一次她想起兒時願望是建立流浪狗之家，於是決定興丈夫開設自己的「狗狗樂園」，令無家可歸的流浪狗能有個安全而舒適的居所。

達里婭本來是莫斯科知名的攝影師之一，但因為工作量過大令她感到沉重壓力，有次想起兒時願望是建立流浪狗之家，終與丈夫決定開設自己的「狗狗樂園」。（「danka_pu」IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

達里婭未踏進攝影界前，本來於電影界工作了6年，主要負責電視劇集系列。但她稱因為工作時間過長，令自己無法好好休息，後來她轉做婚禮攝影師，大灑金錢投放在攝影器材，又跟大師班改善攝影技巧，在努力之下成為了莫斯科知名的攝影師之一。

雖然對着的客人是當地頂尖的商人或是政客，但工作量同樣沉重，亦沒有休息，此時，達里婭發現自己其實是個工作狂，工作一旦開始就要完成才肯罷休。為了擁有正常的假期和休息，令她萌生轉行的想法，她不斷回想多年的工作經歷及意義，想起小時候與同學談起未來夢想，達里婭當時稱希望建立流浪狗之家，頓時燃起達里婭的愛狗之心。

達里婭毅然放棄她正值高峰的事業，一隻接一隻地收留流浪狗，甚至與丈夫借貸，搬出郊區建起真正的流浪狗之家。（「danka_pu」IG圖片）

+ 41 + 40 + 39

有次達里婭發現一隻被狗舍收留的流浪狗一隻眼睛瞎了，而眼科醫生的治療費高達10,000盧布（約1,198港元），她於是聯絡義工希望帶狗狗去看醫生，但遭義工婉拒，並稱暫時沒人能帶牠去治療。當時她與旁邊的丈夫四目交投，一個眼神令達里婭明白靠人不如靠自己，於是開始了她拯救流浪狗的計劃。

達里婭毅然放棄她正值高峰的事業，一隻接一隻地收留流浪狗，甚至不惜借錢，搬出郊區建起真正的流浪狗之家。憑着朋友的幫助，新家有熱水及廁所等基本設備，而現時6間狗房共住了約100隻狗。達里婭稱：「牠們是我和丈夫的家人，牠們會一直長住在此，我們亦不打算把牠們送給別人。」

達里婭後來請義工來幫忙，其中一名女義工送來了2隻被救的狐狸給他們，就這樣，流浪狗之家多了一個地方專門收留狐狸、北極狐及沅熊，連同收養了的狗隻，達里婭及丈夫，連同2名長期員工要照顧約200隻小動物，相當吃力。

面對龐大的支出，達里婭坦言是有困難，她於空閒時間就會接攝影工作，希望幫補收入。幸運的是不少朋友亦願意捐錢幫助，令達里婭非常感恩，雖然大部份金錢已貢獻給一班小動物，但她認為現時每分每秒都過得有意義及快樂，「我很享受幫助小動物，而我亦知道自己其實有能力去照顧牠們」。

（Boredpanda）