情侶各自整羊毛氈狗仔　男友神還原　女友作品笑翻網民︰似中輻射

女性總給人心靈手巧的形象，但連登有一名絲打則打破刻板印象！一名女網民日前在討論區發文，指自己跟男友各自製作羊毛氈狗公仔，打算將製成品互換送給對方，平時沒甚美感的男友竟一反常態，「神還原」製成一隻可愛狗仔，惟絲打花了5小時，卻製成身長腳長的畸形狗，笑翻網民，紛紛留言指「似中輻射」、「整到似巫毒娃娃」。

一對情侶各自製作羊毛氈狗仔公仔，男友「神還原」製成一隻可愛狗仔（左），但女友製成身長腳長的畸形狗（右），兩隻公仔尚未加上眼睛配件。（連登討論區圖片）

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一名女網民昨在連登討論區上載多張羊毛氈公仔完成品圖片，表示日前購入兩包羊毛氈狗仔DIY包，內有不同顏色的羊毛、眼睛、匙扣及一支錐形戳針等，打算跟男友一人整一隻送給對方，她形容男友「平時寫字畫畫佢都核突過我好多」，詎料對方竟一反常態，「神還原」製成一隻可愛狗仔，令她不禁坦言「估唔到佢整呢啲又幾靚」。

有網民上載失敗品圖片，畫虎不成反類「貓」。（連登討論區圖片）

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眼見男友輕易完成，樓主即信心十足，笑言「睇嚟好易整咁」，不過中途卻發現「唔對路」，「整整吓個身好似有啲長」，由於無法剪短，唯有硬着頭皮繼續做，最終經歷5小時的苦戰後，製成品竟是身長、手短、腳長，與男友的完成品相比，完全是一隻畸形狗失敗品，但樓主「都鍾意自己整嗰隻多啲，核突得嚟又好得意」，男友亦沒有嫌棄，反而形容「好得意、好搞笑」，更表示如果樓主裝上配扣，他也會帶出街。

其他人上載完成品，包括兔仔、貓貓及狗仔，還原度極高，而且非常可愛。（連登討論區圖片）

帖文引起多名網民討論，紛紛留言取笑「你男朋友整嗰隻好靚，絲打自己檢討吓」、「笑死」、「你嗰隻整到中咗輻射咁」、「樓主整到似巫毒娃娃」，亦有人指樓主男友沒有嫌棄畸形狗，形容是「真愛」、「終極暖男」，更有人從心理層面分析，「其實個製成品反映咗你哋心目中對方嘅形象，你男朋友覺得你好可愛、細細粒咁，而你就覺得男朋友樣樣衰衰咁」，獲得樓主同意。

同時其他人上載完成品，包括兔仔、貓貓及狗仔，還原度極高，而且非常可愛，不過更多人上載失敗品圖片，當中兔仔造型美人魚變成「四不像」，甚至有人惡搞，本身應將羊毛整成一隻圓碌碌的企鵝，但整成一隻體型健碩的羊毛氈企鵝公仔。

遠古時期，人類已用羊毛織成各類公仔，羊毛氈亦是同類型手工技術，近年在日本及歐美國家興起，商家將羊毛及說明書等一併發售，消費者可以根據包裝上公仔造型決定購買哪一包，亦要自備戳針及白膠漿，根據說明書D.I.Y.，通常除了用手又搓又壓，更要多次用戳針插入羊毛，令到公仔的外觀變得緊實，身體及手腳大致做好後，就要用白膠漿黏好眼睛配件，一件D.I.Y.羊毛氈公仔便大功告成，由於做法看似簡單，所以深受歡迎。

（綜合）