電台DJ稱元宵落雨難睇超級月亮　仲播分手歌　網民：單身咗幾耐？

今日為初十五，元宵佳節最好與情人渡過團圓夜，不過今早（19日）有網民分享收聽電台節目的趣事，指其中一主持提及，今晚將出現60多年來最大的「超級月亮」，但因天雨關係，或會影響欣賞的機會。之後主持更在過場段播放方皓玟主唱的《分手總約在雨天》，傷感的氛圍令網民不禁笑言：「到底個DJ單身咗幾耐？」

有網民收聽「香港電台」早晨節目，今天明明是團圓佳節卻變成傷心欲絕的雨天。（fb群組「on9仔女同盟」截圖）

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該男網民於facebook群組「on9仔女同盟」撰文，表示今早收聽香港電台第2台的長壽早晨節目《晨光第一線》。一班主持提及到今日是元宵佳節，本來大家都想到與家人或情人團圓的溫暖氣氛，而天文台亦預告今晚將會出現60多年來最大的「超級月亮」，而在今年3次出現的「超級月亮」中，今次更是最接近地球的一次，故比平常的滿月更大。

但其中一名DJ突然提及：「原先元宵節會睇到超級月亮，不過睇到天文台話連續落幾日雨。」另一名DJ又補充：「個月亮話係60幾年內最大，但係今晚都多雲，睇吓大家好唔好彩啦！」遂在之後的天氣報告環節，主持再次提及今晚有雨，猶如在暗示看到「超級月亮」的機會減低。

DJ之後在過場段更播放方皓玟主唱的《分手總約在雨天》，當中的歌詞本來是情侶在雨天分手，是因為可藉雨水淹蓋眼淚，團圓的佳節無辜變成傷心欲絕的雨天，有收聽的網民都笑言：「滿滿的怨恨。」、「好慘呀！」。

（fb群組「on9仔女同盟」）