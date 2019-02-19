【元宵節】司機自費佈置　遼寧巴士掛滿燈謎　乘客猜得入神坐過站

今日適逢正月十五元宵節，根據傳統人們都會食湯圓及猜燈迷應節，遼寧瀋陽一名巴士司機自費約300元人民幣（約348港元），在車上貼滿不同的燈謎及預備小禮物，與乘客共渡佳節。不少乘客都積極參與猜燈謎以換取禮物，更有人太投入想答案，竟忘記了下車。

遼寧瀋陽一名巴士司機自費佈置車廂，貼滿不同的燈謎及預備小禮物，與乘客共渡元宵佳節。（梨視頻截圖）

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來自遼寧瀋陽、任職巴士司機已經7年的王振每年元宵節都會為一眾乘客預備節日驚喜，將其駕駛的296號巴士精心佈置，貼滿燈籠及近百條燈謎作為裝飾，「我跟乘客之間有個互動，在我的車上可以進行猜燈謎，答對的乘客可以獲得一份小禮品」。

王振說，近年每次元宵節都會預備燈謎，看到乘客積極參與，自己亦感到高興，今年他便自費花了約300元人民幣（約348港元）購入裝飾品及小禮物，包括中國結、小玩具及親手造的卡片等，期望藉着猜燈謎與乘客互動，並和乘客建立良好關係。

任職公共巴士司機的王振說，預備燈謎及裝飾是希望藉着猜燈謎與乘客互動，建立良好的司機乘客關係。（梨視頻截圖）

有首次坐上燈謎巴士的乘客表示，過往乘車都未有過這樣的經驗，認為王的佈置令車程更快樂及溫暖；更有女乘客太專注於猜燈謎，竟然忘記了下車以致坐過站，但仍表示因獲得獎品感到非常幸運。

（梨視頻）