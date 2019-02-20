【Karl Lagerfeld逝世】敢言惹火　曾批Adele太胖Kim K遇劫抵死

全球知名時裝設計師拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世，享年85歲。拉格斐身為殿堂級大師，愛惡分明，經常發表惹火言論，不少名人都曾「中箭」。

狠批英國王室婚禮賓客

身型豐滿的英國歌手Adele曾被拉格斐批評「太胖」，雖然他同時讚她漂亮，以及聲音「極美」，但還是引起Adele歌迷的不滿。

名媛Kim Kardashian在2016年於巴黎遇劫，拉格斐認為她經常在Instagram炫富，被打劫是「自作自受」。儘管不少人同是這樣認為，卻沒幾個夠膽公開說出，可見「老佛爺」的敢言本色。

2011年，英國威廉王子（Prince William）迎娶凱特（Catherine, Duchess of Cambridge），這場王室婚禮全球矚目。拉格斐在接受德國雜誌訪問時表示，「凱特的輪廓不錯」，又形容她是個「有浪漫色彩的美女」。不過，對於凱特的妹妹皮帕（Pippa Middleton），他則毫不留情地批評：「我不喜歡她的臉，她應該只讓背部出鏡。」另外，他還狠批婚禮賓客「身材比例差、帽子醜陋、腿胖卻穿短裙」。

拉格斐在時裝界有神一樣的地位，自然不怕得罪別人，能直述心中所想。（視覺中國）

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「俄羅斯的男人很醜」

更厲害的是，他只憑一句說話，就冒犯了整個俄羅斯：「如果我是個俄羅斯女人，我會是同性戀，因為那裏的男人很醜。」

拉格斐2017年在法國電台節目《Salut les Terriens!》（你好地球人）上，批評德國總理默克爾（Angela Merkel）開放邊境接收敘利亞難民，「即使已事隔多年，你不可以屠殺數以萬計的猶太人後，再將他們數以萬計的大敵，帶回他們的家園。」暗指難民是猶太人的最大敵人，惹起公眾不滿。

（每日郵報）