【Karl Lagerfeld逝世】Chanel老佛爺至愛　遺產或由「牠」繼承　

時裝界巨人「老佛爺」拉格斐（Karl Lagerfeld）周二（19日）於巴黎病逝，遺下1億5000萬英鎊（約15億港元）身家，外界對於其遺產分配十分好奇，有傳拉格斐的愛貓將繼承主人的財產，成為「世上最富有的貓」。

朋友的貓卻一見鍾情

7歲的「小甜心」（Choupette）是一隻緬甸貓，擁有順滑的白色長毛和一雙藍眼睛，原本屬於拉格斐的好友賈比科尼（Baptiste Giabiconi）。賈比科尼在2011年聖誕節往外地度假，於是把貓貓暫託在拉格斐家中。拉格斐曾在訪問中提到，「小甜心」當時出生不久，非常可愛，自己對牠一見鍾情，當賈比科尼度完假回來，老佛爺任性地向對方說：「對不起，我要把牠留下！」

保鑣女傭候貼身照顧

「小甜心」隨着拉格斐坐私人飛機、到高級餐廳用膳，過着奢華的生活。主人還特地僱用了一名保鑣和兩名女傭全天候貼身照顧牠。

另外，「小甜心」還擁有超高人氣，Instagram帳戶有14萬人追蹤。拉格斐身為Chanel的創意總監，也順理成章推出受「小甜心」啟發而設計的一系列產品。「小甜心」還與各大品牌合作，例如與Shu Uemura推出化妝品系列，拍攝硬照的身價足可媲美Cara Delevingne等超模。

拉格斐是「時尚貓奴」，為愛貓聘請保鑣和貼身女傭，提供最好的膳食和生活。（Instagram）

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甚至想和牠結婚

拉格斐說過，「小甜心」是他的靈魂伴侶，如果法律許可，他甚至會和牠結婚。

如今「老佛爺」去世，不少網友都擔心「小甜心」的將來，不知道牠將由誰人照顧。有消息稱，「小甜心」或會繼承主人的龐大財產。事實上，拉格斐去年受訪亦表示，除了他的教子克勒尼希（Hudson Kroenig）和數名最親近的人之外，他會把財產留給「小甜心」。

根據德國法律，動物只要由協會或基金會任命為「繼承人」，即有權繼承財產。

（綜合報道）