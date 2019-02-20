漁護署西灣建環形座椅　讓市民半躺觀星　網民鬧爆：多此一舉

西貢西灣（俗稱大浪西灣）出名水清沙幼，是大浪灣「四灘一尖」的其中一灣，每逢假日吸引不少市民前往行山及露營。西灣同是著名觀星勝地，漁農自然護理署近日與建築署合作，於西灣沙灘附近的小山丘設立新觀星點，興建環形座椅等設施。惟消息公布後網民似乎不受落，齊批設施人工化，與郊野環境格格不入，「多此一舉浪費公帑」。《香港01》正向署方查詢相關工程的資料。

漁農自然護理署近日與建築署合作，於西灣沙灘附近的小山丘設立一個新觀星地點，並興建了環形座椅等設施，不過工程被網民批評人工化。（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

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漁護署昨於官方facebook專頁，公布與建築署合作於西灣沙灘附近的小山丘，設立一個新觀星地點，將於3月初向公眾正式開放。該觀星地點外圍鋪設了石春，亦有行人小徑，更設立了標榜配合人體工學設計、能提供不同角度的視野的環形座椅，稱在椅上觀星會「比躺在平地觀星更舒適」。

漁護署昨於官方facebook專頁發文，公布與建築署合作於西灣沙灘附近的小山丘，設立了一個新觀星地點，將於3月初向公眾正式開放。（漁護署fb截圖）

帖文一出即引起不少行山及觀星愛好者關注，不過他們似乎不太滿意新的觀星設施，紛紛批評設施過於人工化，與郊野環境格格不入，「郊外唔係坐草坐地坐石？講真放啲枯木畀人坐可能會夾啲，鍾意去郊外嘅人絕對唔想見到呢啲人體工學嘅嘢」、「可唔可以政府唔好帶頭做呢啲破壞環境既行徑呢？漁農以前啲櫈睇唔到星咩？」

設施未開放已引來網民批評，直指設計過於人工化，與郊野環境格格不入，甚至有人直斥工程是「多此一舉浪費公帑」。（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

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亦有網民質疑設施的設計會引起衛生問題或變成露宿地方，「呢個環形座椅藏污納垢，野外又少人打理」，「成為一個免費俾大陸人瞓過夜的好地方」，「想知邊個諗出嚟㗎？有冇諮詢過市民，浪費公帑，唔好污染郊野的自然環境，起埋啲唔知有幾多人會用到嘅嘢」。

《香港01》已向漁護署了解事件及查詢，正等候回覆。