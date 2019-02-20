信估到價無事險買凶宅　準買家嬲爆　稱經紀指：跳樓死在平台不算

雖說「平生不做虧心事，半夜敲門也不驚」，但如要買凶宅，怎可能不怕。有市民網上詳述險買凶宅經歷，稱付訂金前多次向經紀查問單位是否凶宅，對方稱求證後沒資料，又以估到價作安撫，更願在合約加備註，沒料落完訂才發現所買單位曾有住戶跳樓，質問經紀對方就稱在平台死亡故不算凶宅，令她嬲爆。買家質疑經紀早已知情及違反操守，涉事經紀回覆《香港01》時則強調已盡力查證。

買樓可說港人一生中最重要資產，近日有擬買樓網民表示差點買了凶宅，引起網民討論。（資料圖片）

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有市民近日在facebook群組「將軍澳」發文，指上月透過一名康城物業代理睇樓，涉事單位位於日出康城領凱其中一座高層，事主指正式簽訂臨約前，曾上網查過銀行估價，結果同層及上下兩層單位都估足價，不過凶宅網顯示該座曾有人跳樓，惟翻查報道卻未有提及於那個單位發生。

為此，事主再三向經紀查問其購買的單位是否凶宅，她指當時經紀表明有為她翻查凶宅網，「你哋搵到嘅內容就係我搵到嘅內容，我都唔知邊個單位」，又安撫她雖有地產公司傳出有關單位是凶宅，惟看到銀行估足價也可放心，「如果係凶宅，銀行一定估唔到價啦，因為銀行一定知係邊個單位㗎嘛」，又重申查冊都沒見有問題。

險中伏買家自述經歷

有網民分享自己買樓時遇到的經過，說自己幾乎買到凶宅。（fb群組「將軍澳」截圖）

事主又指，簽臨約當晚經紀問業主涉事單位有沒有出過事，業主答沒有，故最終在三方見證下，合約上加上「由於曾有中原地產之謠言指出懷疑單位有可能是凶宅，業主及代理在此聲明本單位並沒有發生意外及已盡一切的努力查證」，其後事主便以30萬元支票支付細訂。

沒料才不過數天，事主發現根本銀行對同幢的所有單位都估足價，心中生疑，遂透過丈夫找來相熟的地產經紀朋友了解，獲知其購買單位，竟正正是曾經發生跳樓事件的單位，其他地產公司的內部文件早已指明該單位曾有人跳樓。

事主立即聯絡康城的經紀質問，她指對方回答已問過律師意見，因死者從該單位墮樓至平台，死亡位置是平台，故她買的不算是凶宅，更稱「如果你哋取消臨約，即係撻訂！無得退返30萬支票㗎！」

是次爭議的單位位於日出康城的領凱其中一座，現時買家截了落訂支票，據經紀指賣家擬不追究。（Google Maps截圖）

事主質疑經紀根本早已知情，亦無心為他們解決事件，遂自行找律師介入處理，現透過律師發出兩封律師信，其中一封通知業主臨約已經失效，由於支票還沒有過數，所以30萬仍未支付給賣家；另一封則發給經紀，指他們沒有盡到專業責任，導致買家需額外花費不必要的開支尋求法律意見，要求賠償，但暫時未有回覆，另亦透過電郵向地產代理監管局投訴。

事主認為事件「四大地產公司都通晒天」，其經紀沒可能不知道，又指對方聲稱自己住在鄰座多年，「有咩理由唔知邊個單位跳樓？」她又指從是次的錯誤中總結出經驗，包括就算銀行估到價，查冊沒有問題亦不代表單位不是凶宅，其中查冊只會顯示出業主資料，「但因為跳樓嗰個係租客，所以查冊唔會顯示出嚟」，而銀行估到價都不代表單位不是凶宅。

事主引述其律師指，爆煲後經紀的說法「係想大我哋，等我哋一係照常繼續買，一係撻訂」，惟有案例可推翻其論點，雖然險中伏，但事主表示無阻置業夢，將會繼續留意心水樓盤，不過只會尋找相熟的經紀，因「見過鬼都怕黑」。

有地產業界人士提醒，網上銀行估價只是電腦系統，不會考慮凶宅等因素，市民不要因估到價就認定單位沒問題。（資料圖片）

負責是次交易的康城物業代理經紀Jimmy回覆《香港01》，買家曾向他查詢單位是否凶宅，但他已盡力求證，檢查過所有資料，包括查冊、凶宅網等等，他未聽聞該單位是凶宅，但「證據嚟講就完全搵唔到嘅，係唔係我搵唔到任何資料就唔係呢，亦都唔係嘅」，所以他在文件上加上額外字句，代表買家已經知道及清楚事件，他重申對買家「要講嘅其實已經講晒畀佢聽」。

Jimmy指他不知道涉事單位為凶宅之說是否屬實，買家批評他騙人亦是單方面說法；他又表示有相關文件，但涉及私人資料所以不能公開，認為政府應該設立網站，將凶宅資料透明化，讓大眾都可以查閱。

Jimmy提到，業主幾年前買入單位時都不知道相關事件，銀行承辦按揭時亦估足價，「樣樣嘢、種種迹象都反映唔出嘅」。他指買家已經將支票彈票，業主有權向買家追討賠償，惟問過律師及業主意見，據其了解現時業主不欲「搞大件事」。

有地產業界人士表示，不少人習慣經網上找銀行估價，惟網上估價只應用以參考，不能完全相信，因這只是電腦程式的計算，不會理會涉及單位是否凶宅等額外因素，「要代理打電話拿到測量師行的口頭估價比較好」。