美國21歲女子要求性交不果　痛毆無慾未婚夫　赤裸被捕後再襲警

美國佛羅里達州一名21歲女子，竟因未婚夫拒絕性交，憤而痛毆對方並扯爛其衣服，嚇得未婚夫報警。警登門時發現女子全裸及非常「好戰」，未知是否被「拒愛」後怒氣難消，在警車內再向警員吐口水，終被控襲擊未婚夫外，再加控襲警罪。

美國21歲女子Samantha Jewel Hernandez要求與未婚夫性交，被拒後憤而施襲，遭警方拘捕。（Indian River County Sheriff’s Office）

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事件發生於美國佛羅里達州，21歲女子靴蘭迪斯（Samantha Jewel Hernandez）在維羅海灘（Vero Beach）任職收銀員，和同齡未婚夫特斯代爾（Lucas Truesdale）拍拖兩年。據當地警方報告，本月 18日凌晨接報，指靴蘭迪斯要求與未婚夫性交不果而暴怒，開始毆打對方及撕爛他的襯衫。未婚夫指靴蘭迪斯赤身露體在屋內跑來跑去，喝醉後要求性交失敗後開始施襲，為讓靴蘭迪斯冷靜下來，他離開了房間並報警。

美國21歲女子Samantha Jewel Hernandez要求與未婚夫性交，被拒後憤而施襲，遭警方拘捕。（「Samantha Jewel Hernandez」fb圖片）

警方到場後發現未婚夫的臉及頸出現抓痕，襯衫破破爛爛，當時靴蘭迪斯沒穿衣服而且心情欠佳，「裸體而好戰」。她被捕時聲稱自己太醉，無法提供進一步資訊。不過，她被帶上警車後一度假裝昏迷，再向警員惡意吐口水及大吼大叫，除了襲擊未婚夫外，再被加控一項襲擊執法人員罪。

美國21歲女子Samantha Jewel Hernandez（左）與未婚夫Lucas Truesdale(右)已經拍拖兩年。（「Lucas Truesdale」fb圖片）

案件將於4月12日提堂，法官禁止她與未婚夫接觸，被收押監獄後獲准於下周一以6000美元（約47,100港元）保釋。警方資料顯示，靴蘭迪斯去年8月曾因家暴問題被捕。目前不清楚涉案二人會否繼續完婚。

（綜合）