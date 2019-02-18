30年歷史Apple IIe電腦竟能正常運作　美教授意外尋回兒時回憶

美國紐約一教授近日在父母家中的閣樓找出一部極具歷史的蘋果「老爺機」，更發現該電腦仍能正常運作，感到相當興奮，猶如重新找回兒時回憶。（Twitter「JohnFPfaff」圖片）

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來自美國紐約的教授普法夫（John Pfaff）前日（16日）在其父母家中的閣樓收拾物品，竟在父親遺物中發現一台歷史悠久的Apple IIe電腦，更令人驚訝的是，該部電腦竟然仍能運作！

普法夫發現電腦後即在Twitter分享這個驚喜，稱該電腦至少具30年歷史，他將兒時常玩的遊戲磁碟放進主機，竟見電腦仍能正常載入及運作遊戲檔案。從他上載的相片可見，黑色的電腦螢幕上有綠色字體顯示「想要恢復遊戲存檔嗎？」普法夫直言，發現電腦能正常運作時，彷彿立刻「回到了10歲」。

普法夫又在檔案庫中發現了過世剛好一年的父親在33年前寫給當年寫給他的信件，頓時感到驚喜又感觸。（Twitter「JohnFPfaff」圖片）

普法夫之後繼續嘗試將不同的遊戲磁碟放進主機，發現不少懷舊遊戲如Adventureland、Neuromancer、One on One等仍能運作，他因而花了不少時間「打機」，笑言自己不斷「卡關」，因為早已忘記當年自己在哪一關停下，又開玩笑稱：「當我和妻子在『這最古老的Switch』上玩NES超級馬里奧時，我的子女都認為這事是超級懷舊。」

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除了玩遊戲，普法夫又測試了電腦的存檔性能，他在檔案庫中發現了自己高中時期的論文及功課，更發現了過世剛好一年的父親在33年前寫給當年寫給他的信件，頓時感到驚喜又感觸。

普法夫的相片引起不少網民的共鳴，近2萬名網民轉發其帖文，並分享自己與「老爺機」的美好回憶，「以前蘋果的品質也太好！我去年買的蘋果手機已經壞了」，「這令我想起以往玩真正『電腦遊戲』的日子」，「這是我的童年啊」。

（Twitter「JohnFPfaff」）