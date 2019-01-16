孩子自行買$128日本筆　港媽鬧店員求退貨：呃我小朋友買咁貴嘅筆

不少家長都會給孩子零用錢，讓他們自行購買喜歡的零食或玩具，從小教導理財觀念。不過近日有文具店店員投稿至「西客之道」，抱怨有家長因孩子買了一支百多元的筆，而大鬧文具店，更責怪店員「做咩呃我小朋友賣支咁貴嘅筆畀佢？」並要求退貨，令樓主大感無奈。帖文引起網上熱議，網民批評「自己管唔好個仔就推（卸）責任」，又指「小朋友零用錢點使你可以教，但最後話事係小朋友」。

有文具店店員則投稿至「西客之道」，抱怨有家長因孩子買了一支百多元的筆，而大鬧文具店。（Gettyimages/視覺中國）

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有自稱在文具店工作的網民近日投稿至「西客之道」，指曾有一名小學生在該店購買一支日本製筆，價值128元，「啲小學生愈嚟愈有錢，買支百幾嘅嘅筆都唔係咩特別事」，因此並沒有為意。誰知幾小時後，家長帶同該小學生大鬧文具店，責怪店員：「你做咩呃我小朋友賣支咁貴嘅筆？」樓主唯有回應，店舖內的文具全部標註價錢，「而且我無sell（銷售）過佢買任何嘢。」

但港媽並不罷休，還拿起手機拍攝，「一個小學生點會要用咁貴嘅筆呀！你唔退錢我就報警！」店員解釋，基於客人已拆掉包裝，以及已使用，故不能退錢，對方卻仍然不停重覆怒罵店員「呃小朋友買咁貴嘅筆」，最終報警處理。警方到場後也愛莫能助，始終貨物出門就恕不退換，「無理由賣掉過落垃圾桶嘅貨畀其他客，所以都係無退畀佢」。

「西客之道」帖文全文：

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帖文引起網上熱議，大量網民力撐樓主做法，「有咩理由唔畀佢買啫，一陣勸佢唔好買，家長嚟投訴憑咩唔畀賣，係咪歧視佢恰細路之類」，倒不如以後文具舖也要「家長指引」，「未滿18歲要有一個監護人陪同入場？」

網民又批評港媽「唔鬧個仔買咁貴嘢，而係怪人哋賣畀佢」，指這情況應是教導孩子理財觀念，「個仔妳保護唔到過世㗎，佢遲早要獨立㗎」，另有人表示並非個別事件，做過文具店亦曾被家長責怪賣貴筆，當時直接回應「咁唔想自己個細路用咁多錢，咪唔好比咁多錢佢袋囉」。有網民則形容事件是「又係老溤要人幫手教仔系列」。