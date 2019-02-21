作句寫「新年去露營」　老師改「拜年」　港媽：造句都有預設答案

造句練習都有預設答案？近日一名港媽在facebook群組發文抱怨，指兒子的造句練習題目，着學生講述農曆新年期間做了什麼，其子回答「我和朋友到貝澳露營」時，老師竟改成「拜年」，令港媽相當無奈，批評「連造句都要有預設答案」，其子亦反問「點解唔可以寫露營？」帖文引起網上熱議，有人諷刺老師「神邏輯」，批評扼殺孩子創意，亦有網民認為老師要求扣題作答，「拜年是切合農曆新年期間做的事」。

功課題目列出「農曆新年期間……」，要求學生續寫下去，其兒子就寫上「我和朋友到貝澳露營」，結果被老師刪去「露營」字眼並要求改正為「拜年」，令港媽大感無奈。（fb「不願小朋友成為功課奴隸」截圖）

+ 5 + 4 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

港媽昨日（20日）在fb群組「不願小朋友成為功課奴隸」貼出一張功課截圖，只見功課題目列出「農曆新年期間……」，要求學生續寫下去，其兒子就寫上「我和朋友到貝澳露營」，結果被老師刪去「露營」字眼並要求改正為「拜年」。

樓主在帖文感嘆，「連造句都要有預設答案……」，批評創意就此被抹殺，又指「講事實都錯」，很可悲，但只得無奈接受。她又稱，兒子都問「點解唔可以寫露營，她遂在功課上貼了一張便條紙，「我們真的於今個農曆年到了貝澳露營」，希望老師解釋清楚。

+ 14 + 13 + 12

學生創意答題合集：

帖文引起熱議，不少群組內的家長都批評老師「死板」，諷刺道「原來新年只可以拜年唔准做其他嘢」、「咁新年飛走避年點算？」、「新年期間，我同朋友去睇戲都會畀老師鬧」，但有網民則認為造句不需要真實發生，題目是希望學生扣題，作答有關新年的活動。

另有人為樓主兒子續寫句字，以滿足雙方要求，農曆新年期間，我不想拜年，所以和朋友到貝澳露營。」有人則打圓場稱，要清楚題目原意，「如果原意係寫返新年期間嘅見聞，咁寫去露營係無問題，但假如原意係寫返新年傳統嘅事，咁老師話拜年又無寫錯喎」。