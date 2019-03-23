【武林正史】滿州第一勇士鰲拜　輸給康熙皆因一張爛腳凳？

提起鰲拜，不免讓人想起演員徐錦江，事關他在周星馳主演的電影《鹿鼎記》中，以「紅帽子白鬍子」的造型盡顯霸氣，言行囂張跋扈得令人聞風喪膽。 歷史記載的鰲拜與電影上的形象有雷同之處，他前半生是清康熙帝早年輔政大臣之一，號稱「滿洲第一勇士」，權傾朝野。甫親政且年紀尚輕的康熙帝，面對這個具威脅性的權臣，當然伺機除掉以方便推行自己主張的朝政，最終更付諸實行，而民間亦有「康熙智擒鰲拜」的說法。 不少影視作品都有提及康熙擒捕鰲拜，但實行的方法眾說紛紜，既有賜毒酒、裝機關，也有一群布庫（摔跤）少年活捉鰲拜之說。對這段歷史頗有考究的團隊「古人很潮」，在新書《武林正史》中表示，康能把鰲拜擒獲，實拜一張爛腳凳所賜，令坐在凳上的鰲拜防不勝防，令康熙指派的布庫少年們偷襲成功，一舉將這名悍將擒獲。

鰲拜在歷史上真有其人，為清康熙帝早年輔政大臣之一，號稱「滿洲第一勇士」，權傾朝野。圖為示意圖。（電影《鹿鼎記》劇照）

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以下是《武林正史》的內容節錄：

在金庸的《鹿鼎記》裡，康熙被鰲拜步步緊逼，最後是韋小寶出來指責鰲拜以下犯上；而在現實中，面對鰲拜的舉動，康熙雖然心裡一驚，但依然保持表面的平靜，說這件事改日再議。

鰲拜知道，必須趁這個機會搞倒蘇克薩哈，不然後患無窮，於是之後每一天，鰲拜都準點來到宮中，強烈要求（注意，是要求）康熙立刻殺掉蘇克薩哈。

值得玩味的是，面對氣勢洶洶的鰲拜，康熙沒有反駁，也不同意，每一次都說改日再議，就是不願意直接表態。就這樣過了7天，康熙面對鰲拜的要求，突然不反駁了，直接下旨同意鰲拜的請求。

康熙的鬆口不是因為害怕鰲拜，也不是不耐煩了，而是想向白旗證明自己已經仁至義盡，是鰲拜咄咄逼人，你們要恨，就恨鰲拜吧。

但康熙心裡也明白，蘇克薩哈死後，一家獨大的鰲拜，不知道還會做出什麼樣的舉動。

有關「康熙智擒鰲拜」的版本眾說紛紜，《武林正史》則指鰲拜是被一張不牢固的椅腳滑倒，來不及防備被生擒。圖為示意圖。（電影《鹿鼎記》劇照）

蘇克薩哈被滿門抄斬後，鰲拜和康熙之間的矛盾急劇上升。很多講康熙的歷史題材作品中，幾乎不會避開這個重大事件，有的導演還會著重拍攝康熙智擒鰲拜，進而奪回大權的故事。

此時的康熙終於下定決心，一定要找個機會剷除鰲拜，但小皇帝每一步都需要走得極其小心，因為鰲拜的眼線已經插滿皇宮內外，康熙的機會只有一次，如果失敗，就會釀成大禍。

不過值得慶幸的是，囂張跋扈的鰲拜同樣惹惱了朝內不少人，他守舊的做法更讓不少滿洲貴族不服，包括索尼次子索額圖在內的反鰲拜集團力量，逐漸聚集在康熙身邊。別看鰲拜現在這麼風光，只要他被擊倒，哪怕只跌倒一次，相信也會有無數的口水和腳印落下，把鰲拜活活淹死。

康熙派親信索額圖掌管宮廷侍衛大權，又不露聲色的挑選一批身強力壯的少年，在宮內整日練習「布庫」。布庫就是摔跤，是滿族的一種角力遊戲。

鰲拜自然也知道這一切，但他以為是小皇帝無心朝政、沉迷嬉樂，並沒有把這個舉動放在心裡，可能還暗自高興。

後世一度將鰲拜記載為大奸臣，但《武林正史》指他從未有過逆反起兵，故可謂一代權臣而非逆臣。圖為示意圖。（電影《鹿鼎記》劇照）

康熙8年5月，康熙做好了準備，長吁一口氣，準備發動攻擊──為了能夠一口氣扳倒鰲拜，他先假裝不經意的派一些官員到各地出差，其中包括鰲拜的一些親信，然後又像往常一樣，召鰲拜進宮。鰲拜總覺得這個小皇帝，是一個玩物喪志的小兒，不值一提，因此警惕性很低，沒做準備就進宮了。

但康熙早已布好了局：鰲拜所坐椅子的椅腳是壞的，他的茶杯也已在沸水中煮了一個時辰……。

鰲拜入宮面聖，坐下以後康熙讓手下上茶；鰲拜毫無防備的接茶，卻被茶杯燙傷了手，隨即下意識的丟開杯子，結果沒有坐穩，原本就不牢固的椅腳也因此斷了。這時候康熙一聲令下，那些曾經被鰲拜輕視的布庫少年們便一擁而上，使得鰲拜猝不及防，摔倒在地束手就擒。

被擒拿的鰲拜這才明白怎麼回事，可是已經叫天天不應，叫地地不靈，無論怎麼掙扎求救也沒有用了。

經過大臣們的「審問」，提交了鰲拜共計30項罪狀，理應滿門抄斬。鰲拜面對大臣們的咄咄逼問，無言的脫下衣服，向康熙展示自己身上的傷疤，想要靠當年為先皇冒險的苦肉計博取一些同情。康熙看到後確實心軟了，決定對鰲拜寬容處理，只是將他的黨羽全部革職或者處死，沒對鰲拜下狠手。

但得到小皇帝寬容的鰲拜並沒有苟延殘喘活下去，不久後，鰲拜就在嚴密的監視下去世了。

康熙在宮中挑選了一批身強力壯的少年，整日練習「布庫」，並伺機召鰲拜進宮，向其施以偷襲。圖為示意圖。（電影《鹿鼎記》劇照）

《鹿鼎記》中對鰲拜的描述，和鰲拜真實的武力狀況相近。他從小力大無比，後來屢立戰功，是滿洲的「巴圖魯」，意為滿洲第一勇士，據說曾在街上憑一拳擊斃瘋牛，但書中並沒有描寫他有內功，抑或學習了其他什麼武學。從戰鬥力來看，康熙那群布庫少年照理還是奈何不了鰲拜，只不過鰲拜放鬆警惕，又中了康熙的陷阱，才只好束手就擒。

後世的描述大都把鰲拜寫成大奸臣，這對鰲拜並不公平，事實上他應該沒有逆反之心，是權臣而非逆臣。縱觀鰲拜的一生，早年戰功赫赫，中間雖然遭受多爾袞的迫害，但是都幸運的存活下來，並且歷事三朝，輔佐幼主，不可不謂忠心耿耿。但晚年權傾朝野，最後因擅權而被革職抄家、身死禁所，可嘆可惜。

書名：《武林正史》（任性出版）

書名：《武林正史》（任性出版）

作者：古人很潮

武林是什麼、江湖在哪？小說筆下哪些是真實、哪些是虛構？讓「歷史記載」來還原。

出版社：任性出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。