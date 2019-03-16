【武林正史】少林為何能成為天下第一門派？　關鍵原來是帝皇認證

所謂「天下武功出少林」，在金庸筆下的武學世界，少林派是所有武功的根源，著名門派祖師如武當的張三豐，亦曾學過少林功夫，藉此將功夫創新再發展。現實中，位於嵩山的少林寺亦赫赫有名，素有中國武學第一門派之稱。然卻少有人考究少林到底是何時崛起。若少林憎人都是與世無爭的話，那外界又是如何認識到少林功夫的厲害呢？ 專門鑽研歷史的團隊「古人很潮」出版新書《武林正史》，提及少林派興起實不如外界想像，以「慈悲為懷」聞名，而是圍繞在「維護私產」及「帝皇認證」這兩大因素。隋末唐初年間，唐太宗李世民正為與勁敵王世充交戰苦惱不已，身處兩軍交戰地點的少林寺也不能獨善其身，如果王世充一方獲勝，少林廟產勢必遭其吞沒，於是憎侶們連夜活捉王世充麾下大將王仁則，令敵軍群龍無首，李世民一方自然不戰而勝。至此少林寺才一戰成名，更獲得統治者李世民的青睞，認可其武學地位，受天下習武之人的景仰。

嵩山少林寺素有中國武學第一門派之稱，然其興起實與寺內一場維護私產的行動有關。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《武林正史》的內容節錄：

隋末唐初年間，少林寺曾插手干預唐太宗李世民正為與勁敵王世充的戰爭，並幫助前者取得勝利。圖為李世民示意圖。（《武媚娘傳奇》劇照）

「施主們好，法地森嚴，咱們借一步說話吧。」戰戰兢兢的長老話還沒說完呢，面前這群彪形大漢突然「呼啦啦」跪了一地，一個個磕頭磕得響徹雲霄：「大師，請收我為徒吧，我想學少林功夫！」

是什麼讓這麼多男子甘願成為光頭？是什麼讓他們不顧護林防火的宣導，堅持砍伐樹木製成長棍？又是什麼讓他們少女心爆棚，一心向武？

事情要從數月以前開始說起了……

正所謂天下大勢，分久必合，合久必分……等一等，我拿錯劇本了。

話說隋末唐初，天下大亂，各地諸侯自立為王。在鄭州，有一位西域的胡人叫王世充，打小喜歡經史和兵法──一般這樣點技能樹的，肯定不是什麼安分的人──後來在開皇年間因為軍功升至「兵部員外郎」。西元617年，他入洛陽擁越王楊侗為帝，後來覺得這樣好像沒什麼勁兒，索性自立為帝，國號為「鄭」。這個鄭王小時候的兵法沒白看，確實不是什麼等閒之輩，他和占據河北的竇建德兩股勢力合流，形成了一股不小的勢力，威脅著李唐王朝，使李世民不得不自己帶著大軍，到虎牢關親征竇建德。

當時兩軍交戰的地方，大致在洛陽附近。說巧不巧，在當時的洛陽和少林寺之間，有個名叫「轘（按：音同環）州」的地方，有的人也管那兒叫柏谷塢，據說是當年隋朝開國皇帝隋文帝楊堅賜給少林寺的，而現在，卻成了這段傳奇開始的地方。

轘州的特點是易守難攻，而且地勢險要，如果在這附近打仗，那轘州就屬於兵家必爭之地。王世充自然當仁不讓，果斷據為己有，還安排自己的侄子王仁則親自駐守此地，作為抗拒李世民的軍事重鎮。

光是有天時地利，還不足以成為抗拒政府軍的條件──沒錯，王世充不是一個人在戰鬥，他的盟友竇建德也派兵十萬支援，為他吶喊助威，真是天時地利人和湊一塊兒了。這場仗不敢說包贏，但是戰場的局勢，確實因此瞬間變得對王世充有利起來。

而這時，發生了傳說中極其戲劇性的一幕。就在李世民面對王世充這樣的布置，正在軍營內頭痛的時候，突然外面飛傳一則捷報，我們的主角──少林寺棍僧，趁著美麗的夜色，偷偷摸摸溜入城內，生擒活捉了王世充的侄子王仁則。

歷年來有不少關於少林功夫的故事誕生，並拍成多部電影。（電影《少林三十六房》劇照）

什麼？群龍無首的鄭軍此刻徹底懵了，這劇本怎麼是這樣的？老大都沒有了，還打什麼打？軍心渙散的鄭軍亂成一團，唐軍趁機攻破了城門，王世充見狀，明白自己的帝王夢從此全都是泡沫，無奈之下，被迫投降。

你們瞧瞧，什麼是武學之道？這才是武學之道！

不用刀和槍，也不需要火藥，只靠一根少林製的木棍，就得以完成中國軍事史上最著名的一次「斬首行動」。是的，你沒聽錯，這恐怕就是「十三棍僧」的歷史真相，沒有刀光劍影，沒有波瀾起伏，平淡如水，簡單到我想多寫幾句騙稿費都做不到。

恕我直言，如果你仔細看了史冊，恐怕會發現和尚們幫李世民的原因，並非說書人所說的「李世民仁義感動少林」，也不是「少林以慈悲為懷」，更不是「僧人為了天下太平、早日歸一」。

當年潛入城內的十三棍僧，大概想不到他們維護私產的行為，居然能給少林派帶來如此榮耀。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

那麼和尚們為什麼要出手相助呢？原因很簡單，我們剛剛說了，轘州是隋文帝楊堅賜給少林寺的廟產，少林寺就相當於當地的地主，這個王世充帶著軍隊過來，直接霸占了自己家的地，換成你氣不氣？地主家也沒有餘糧啊！

唐開元16年（西元278年）7月15日，裴漼所撰的《皇唐嵩嶽少林寺碑》將僧人們行動的原因說得更直接明白，是因為王世充「窺覦法境」、「將圖梵宮」。當此之際，除了動用自己寺廟的武裝勢力，幫助唐軍打敗王世充以求自保外，實在沒有其他辦法，畢竟王世充贏了也不會把這個地方還給他們。

不過，少林的這次冒險也並非白費力氣，為了表彰少林武僧於這次平亂的重大功績，李世民親自寫了《告柏谷塢少林寺上座書》作為禮物送給少林寺，等於給少林寺一個官方浮水印加持──帝王認證，你值得信賴的門派！此外，李世民還要給參與這次平亂的武僧封官，可惜那些情操高尚的和尚們想繼續當和尚，並不想當官，所以李世民又賜田地和水碾給少林寺，表達自己對這群和尚們的感謝。

另外，由於李唐王朝的大力表彰，少林寺因此在江湖之中名聲大振，人人都認為少林是一個武功高強、俠膽義肝的名門正派，使少林慢慢開始走向昌盛，於是出現了我們文章開頭的那一幕。

遙想當年，潛入城內的十三棍僧們哪能想到這個維護私產的行為，居然能給自己的門派帶來這樣的榮光、如此的輝煌？

只能說這波不虧！

書名：《武林正史》（任性出版）

書名：《武林正史》（任性出版）

作者：古人很潮

武林是什麼、江湖在哪？小說筆下哪些是真實、哪些是虛構？讓「歷史記載」來還原。

出版社：任性出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。