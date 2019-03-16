【武林正史】習武成本超高　行俠仗義無收入　古代大俠如何賺錢？

在金庸筆下的武俠世界中，個個大俠幾乎都是「全職」行俠仗義，卻鮮有提及他們如何賺錢謀生。大俠出手助人後，總不能事後向人家索取報酬吧？而大俠如何賺錢維持生計，就成為武俠世界的謎題。 對古代歷史素有研究的編審團體「古人很潮」，在新書《武林正史》中指出，在古代，習武跟讀書其實一樣是高成本的事，多由富裕階層人士襲斷，譬如唐代大詩人李白，由於他家境富裕，從小就不愁吃穿，既有時間讀書，也有力氣練武，更有資本購買武器，最後成為文武全才。 《武林正史》記載，古代習武之人如沒有家業支持，便要到當時的政府機構如「六扇門」、軍隊、衙門內學武做事，學得一定修為後，就轉到富户人家做護院（保鑣）或成為鑣師，這樣才能有溫飽練功。另一方面，也有武者會選擇混幫派或是賣藝謀生，例如黃飛鴻的父親黃麒英是晚清「廣東十虎」之一，黃飛鴻3歲從父習武，13歲隨父賣藝街頭，盡得家傳功夫。總括來說，在古代沒有家底的習武人士，都要先設法努力賺錢，才能有本錢讓功力更上一層樓。

古代習武或讀書一樣需要很多錢，所以多由富裕階層人士壟斷。圖為示意圖。（電視劇《神鵰俠侶》劇照）

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以下是《武林正史》的內容節錄：

有文獻指唐朝大詩人李白亦是習武之人，劍術了得。圖為電視劇《楊貴妃》的李白。（《楊貴妃》劇照）

在武俠小說中，俠客們四處行俠仗義，卻從來不操心生計問題，不擔心沒錢花。那麼現實中，古代那些真正的武林人士，經濟來源是什麼呢？

在古代生活，其實是非常艱辛的，俗話說窮文富武，習武必須保證營養，吃不起肉的根本沒法長期練武。另外，要吃得飽、吃得好不說，還需要各式武器以及馬匹等裝備，所以在明代美洲高產作物傳入中國以前，民間能習武的大都是家裡有錢的地主或富商，其中的代表人物就是李白。

《新唐書》是這樣介紹李白的：「喜縱橫術，擊劍任俠，輕財好施。」所以李白其實也是習武之人，而且劍術很好。郭沫若所寫的《李白與杜甫》裡說：「李客必然是一位富商，不然他不能夠攜帶那麼多人做長途羈旅。他入蜀以後，把李白養成一個漫遊成癖、揮霍任性、遊手好閒、重義好施的人，也足以證明他是一個商人地主。」李白仗劍行天涯，標準的遊俠形象，與他的家產肯定是分不開的。

習武之人即使盜竊也都是玩大的，專偷大戶人家，偷出名聲的有燕子李三、怪盜一枝梅；再不然就是混黑幫。其實黑幫出現的時間比較晚，到了清代才出現，比如晚清民國時期的民間三大幫會組織：青幫、洪門、哥老會。以青幫為例，人員皆以漕運為主業，又稱糧船幫，最早就是藉剋扣漕運糧食起家，後來勢力大了，也接手給人平事的活，敲詐勒索，什麼都幹。

若混白道，出身最好的當然是替官府做事的，比如從軍、當捕快衙役。過去也有老話叫：六扇門裡好修行──有官府養著，不愁吃穿，可以專心練功。這裡除了萬人敵的將軍以外，武功最高的大概就是八卦掌的創始人董海川。

古代那些習武之人的生活來源，主要也是看他們混黑道還是白道。過去俠以武犯禁，習武之人想來點黑錢，無非就是搶劫、偷盜。在古代，土匪也是一個古老的行當，打春秋時代的盜跖（按：音同直，盜跖為傳說中的大盜，生性暴虐，橫行天下）開始，一直到新中國成立以後才徹底消滅土匪這個行當。

傳說金庸寫《葵花寶典》時，參考的原型是清朝太監兼八卦掌的創始人董海川。圖為示意圖。（電影《笑傲江湖2東方不敗》劇照）

清朝咸豐年間，董海川在肅王府當差，任七品首領太監。在當時，董海川已經是一代武學宗師，他所創的八卦掌，至今仍是三大內家拳之一，他本人可以算是有史以來最能打的太監了。金庸小說中最著名的武功祕笈，非《葵花寶典》莫屬，但對於其來歷並沒有細說，僅提及作者為前朝太監，所以傳說金庸寫《葵花寶典》時，參考的原型就是清朝太監董海川。

除了投身公門以外，民間混白道的主要還是做護院、當保鏢、開武館、跑江湖賣藝。護院是一個非常清閒又好賺錢的行當，一般來說主要是防飛賊盜竊、土匪搶劫，需要真動手的時候很少；再加上主人都是大戶人家，不缺錢，給的工錢自然也多，畢竟身家安全可都維繫在護院身上。

護院的工作這麼好，門檻當然也高，請的都是名人，不然無名之輩來做護院反當了家賊，那就要命了，所以在過去，能當護院的都是成名武師。而護院裡最有名的，就是形意拳的創始人李飛羽，人稱神拳李。在咸豐、同治年間，李飛羽為形意拳之領袖，與八卦掌之董海川、太極拳之楊露禪，鼎足而三，威震武林。他就曾給太谷縣（按：位於中國山西省）鄉紳盂勃如當過護院。

一代宗師黃飛鴻早年跟隨父親在街頭賣藝維生，直到勝過武師鄭大雄的左手釣魚棍法，才得到名氣及資助開設武館授徒。（電影《黃飛鴻三之獅王爭霸》劇照）

舊時交通不便，客旅艱辛不安全，保鏢行業應運而生，鏢局隨之成立。保鏢行當裡的武林名人很多，最有名的就是大刀王五，本名王子斌，字正誼，河北省滄州人，從小就喜歡練習武術，一直到成年後，刀、槍、劍、戟等十八般武器都學成了。由於他喜用大刀，又在師兄弟中排行老五，故得「大刀王五」的美名。現在北京尚存的前門外西半壁街13號院，就是大刀王五的原源順鏢局之舊址。

至於開武館的太多，要說能打的就更多了，比如前面提到的太極拳楊露禪。楊露禪自豫北溫縣（按：位於中國河南省）陳家溝學拳藝成後，返回家鄉河北永年縣設壇教拳，鄉里高手盡皆懾服，後來因故又被薦往北京；楊露禪在北京城開館後，因初來乍到，踢館者甚眾，但他硬是打服北京城所有能打的武師，而且出手即見紅，被譽為打遍京城「楊無敵」。直到武師們請出董海川，兩人閉門比武，才結束楊露禪連勝的紀錄，即便如此，他也是跟董海川打成平手。

而賣藝的行當，一般認為是比較低等的行當，有本事的人很少去練武賣藝。但實際上，賣藝行當裡也出過大神，那就是家喻戶曉的武師──黃飛鴻。其父黃麒英乃晚清「廣東十虎」之一，黃飛鴻3歲從父習武，13歲隨父賣藝街頭，盡得家傳功夫。

1868年，黃飛鴻隨父在南海縣佛山、南海縣廣州城及順德一帶賣藝，並以四象標龍棍法，勝過武師鄭大雄左手釣魚棍法，得「少年英雄」之名。一直到1872年，黃飛鴻移居廣州，銅、鐵行工人集資為其設武館於廣州西關第七甫水腳，他才結束賣藝生涯。

書名：《武林正史》（任性出版）

書名：《武林正史》（任性出版）

作者：古人很潮

武林是什麼、江湖在哪？小說筆下哪些是真實、哪些是虛構？讓「歷史記載」來還原。

出版社：任性出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。