台家長大曬小朋友搞笑可愛睡姿　芭蕾舞、鎖喉、花式溜冰…樣樣有

小朋友睡姿各有各可愛和詼諧，但唯一相同之處可能就是「踢被」。台灣一名家長上載一張圖片，相中兩位小朋友正在熟睡，卻擺出類似跳舞的睡姿，令其他網民抱腹大笑，紛紛上載自己小朋友搞笑可愛的睡姿，如姐姐用腳箍住弟弟頸部，儼如鎖喉，亦有兩兄弟擺出雙人花式溜冰一周半跳的睡姿，雖然睡姿各有不同，但大部分個案都是「人被分離」，令到家長開玩笑形容「被子是小孩的仇人」。

台灣一名家長上載一張圖片，顯示有小朋友睡覺時擺出類似芭蕾舞的睡姿。（ fb群組「爆怨公社」圖片）

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台灣一名家長在facebook群姐「爆怨公社」上載一張圖片，並用文字交代指「一個芭蕾一個現代舞」，更標籤「是說為什麼你們的被子都會自己不見」。圖中可見一對姐弟正在床上睡覺休息，姐姐舉起雙手，左腳屈曲，明顯是一個芭蕾舞舞姿，弟弟亦側卧舉起雙手，擺出類似現代舞舞姿，被子卻不知所終，引起網民討論，留言指「弟弟應該是跳佛朗明哥舞」，他舉起雙手，儼如佛朗明哥舞者跳舞時拍手一樣。

帖文引起不少家長共鳴，紛紛上載自己小朋友睡姿圖片，包括一對姐弟睡覺時，姐姐用腳箍住弟弟頸部，動作儼如鎖喉，亦有兩兄弟擺出雙人花式溜冰一周半跳的睡姿，更有嬰兒提起左腳，猶如「金雞獨立」動作，有網民問上載者到底嬰兒會否感到腳軟，上載者回答「當晚他至少抬了有10分鐘以上才換姿，我想他腿功了得」。睡姿雖各有不同，但大部分小朋友都踢被，難怪有網民形容「什麼怪姿勢都睡得着」、「被子是小孩的仇人」、「被子喜歡晚上自己跑出去玩」，更抱怨一晚為小朋友蓋兩次被，怕他們着涼。

（fb群姐「爆怨公社」）